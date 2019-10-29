«Добрая покупка» в «О`КЕЙ»: четыре года помощи детям

Благотворительная акция «Добрая покупка» проходит во всех магазинах сети «О`КЕЙ», а также в интернет-магазине www.okeydostavka.ru. Участвовать в ней просто — с 24 октября по 20 ноября 2019 года достаточно совершать ежедневные покупки, выбирая любые товары собственных торговых марок сети: «О`КЕЙ», «Selection of O`KEY» или «Baby Island». Часть прибыли будет направлена на лечение и реабилитацию маленьких подопечных Русфонда, которые так остро в этом нуждаются.

«Благотворительная акция «Добрая покупка» уже стала для нас и наших покупателей традицией. С каждым годом вовлеченность в нее растет. Все больше людей понимает, что вносить свой вклад в спасение жизни детей – это ценно и важно, и мы очень благодарны нашим покупателям за их неравнодушие. Помощь тяжелобольным детям – наша общая с Русфондом задача, и мы продолжим совместными усилиями делать все возможное для этого», – говорит генеральный директор «О`КЕЙ» Армин Бургер.

В рамках «Доброй покупки» «О’КЕЙ» запускает конкурс рисунков для юных покупателей. Организаторы предлагают маленьким художникам поделиться своим видением доброй покупки. Фотографии рисунков «О’КЕЙ» будет ждать с 24 октября по 15 ноября 2019 года, прислать их можно на электронную почту okey@rusfond.ru. Победитель получит специальный приз от компании, а его рисунок будет напечатан на лимитированной серии сумок, которую выпустят в поддержку акции. Больше информации об условиях конкурса можно найти на сайте www.okmarket.ru.

Розничная сеть «О’КЕЙ» сотрудничает с Русфондом уже не первый год. Благодаря совместным благотворительным акциям с 2017 года сетью было собрано более 19 млн рублей. Эти средства были направлены на лечение и реабилитацию подопечных фонда, а также на развитие Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.

С полным отчетом о помощи детям, оказанной на средства благотворительных акций, можно ознакомиться на сайте Русфонда: www.rusfond.ru/okey/003.