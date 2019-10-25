О вкусной и дешевой пище

На вопрос – как сэкономить на еде, чаще всего отвечают: «питайтесь в фастфуде». На самом деле, это довольно спорное утверждение, поскольку «быстрая» еда стимулирует аппетит и часто мы съедаем больше, чем нужно. Что в этом случае действительно экономится, так это время, которое не приходится тратить на приготовление пищи дома. Но, как показывает практика, и домашнюю кухню можно оптимизировать так, чтобы сберечь и время, и семейный бюджет. Ловите пять полезных советов на этот счет.

1. Чудеса техники

Проведите ревизию на вашей кухне и убедитесь, что имеется все необходимое для приготовления пищи. Не стоит впадать в крайности и покупать, скажем, машинку для удаления косточек из авокадо. Но при этом мощным блендером вы сможете измельчить продукты быстрее и лучше, чем ножом, а хорошая сковородка с керамическим покрытием позволить не «сжечь» даже нежное филе.

2. Готовьте много

«Оптовый» принцип применим и к кухонным делам. Варите суп? Сварите его не на два дня, а на неделю. То же самое касается и вторых блюд, которые можно без потери вкуса разогревать (например, тушеное мясо или котлеты). При этом вам не придется неделю есть одно и то же: готовую еду надо разделить на порции, разложить по контейнерам и заморозить. И не забудьте подписать, где что лежит. Вариант «достань и разогрей» буквально незаменим при наличии в доме детей школьного возраста.

3. Зимой и летом одним цветом

Спасибо супермаркетам: сегодня мы можем есть свежие фрукты и овощи круглый год. Но при этом стоит обращать внимание на сезонные продукты. Осенью лучше максимально использовать грунтовые овощи: они и дешевле, и вкуснее парниковых. А при наличии большой морозилки можно даже заготавливать полуфабрикаты на зиму. Для этой цели подойдут кабачки, болгарский перец, помидоры… одним словом все, что можно почистить, нарезать и заморозить.

4. Плановая экономика на кухне

Составляйте меню хотя бы на неделю вперед. Это позволит, как минимум, сэкономить время на походах в магазин. Заранее зная, какие продукты вам понадобятся в течение ближайших дней, можно купить все необходимое за один раз. Кроме того, планирование меню позволяет избежать ситуации, когда вы под влиянием настроения накупили и наготовили полный холодильник еды, которую потом никто не ест.

5. Полезно – не обязательно дорого

Готовить полезную еду можно и из продуктов, купленных в магазине эконом-класса. Более того, делать закупки в крупных гипермаркетах предпочтительнее, поскольку скоропортящиеся продукты там обычно не залеживаются. А фасованные товары с длительным сроком годности (например, крупа или мука) и вовсе можно покупать впрок, ориентируясь на акционные предложения. Для удобства можно воспользоваться сервисами-агрегаторами скидок (сайтом или мобильным приложением).