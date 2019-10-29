Зимняя красота: готовимся к холодному сезону

Осень давно вступила в свои права, не за горами настоящие холода. А зима в нашем климатическом поясе – это сезон сухой кожи, обветренных губ и прочих «подарков» Деда Мороза. Как этому противостоять?

С наступлением холодов логичное желание каждого – закутаться в теплую одежду. К сожалению, лицо и руки не уберечь от воздействия холода на 100%, что приводит к сезонным проблемам кожи. Да и волосы зимой далеко не в лучшей форме. В чем же проблема и что с этим делать?

И волосы, и кожа зимой подвергаются атаке двух факторов: холода и пониженной влажности воздуха. А если в квартире не регулируются батареи отопления, то к сухости добавляется еще и экстремальная жара. Решение – использовать увлажняющие средства.

Однако любой крем или сыворотка для этого не подойдут. Поищите в ассортименте вашего любимого бренда специальные «зимние» средства. Наша кожа в этом смысле сродни автомобилю, который осенью надо «переобувать» на зимнюю резину. Средства для ухода за кожей в холодное время года должны содержать больше масел, а также витамины А и Е.

Татьяна Шаповаленко

эксперт по женскому здоровью и красоте, ведущая передачи «О самом главном»:– Чтобы защитить кожу от сухости и обезвоживания, подойдет крем с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой, которая обеспечивает глубокое и длительное увлажнение. Если планируется наносить макияж, стоит выбирать кремы со специальными облегченными текстурами без пленкообразующих веществ. Такие кремы не образуют пленку на лице, благодаря чему косметика не скатывается, а равномерно наносится на кожу. В качестве идеальной увлажняющей базы под макияж подойдет, например, аптечный гиалуроновый крем Либридерм эксперт по женскому здоровью и красоте, ведущая передачи «О самом главном»:– Чтобы защитить кожу от сухости и обезвоживания, подойдет крем с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой, которая обеспечивает глубокое и длительное увлажнение. Если планируется наносить макияж, стоит выбирать кремы со специальными облегченными текстурами без пленкообразующих веществ. Такие кремы не образуют пленку на лице, благодаря чему косметика не скатывается, а равномерно наносится на кожу. В качестве идеальной увлажняющей базы под макияж подойдет, например,, который содержит низкомолекулярную гиалуроновую кислоту в повышенной концентрации и при этом не оставляет пленки на лице. К тому же этот крем обладает гипоаллергенной формулой, не содержит парабенов и красителей. Его можно использовать для любого типа кожи.

Вторая проблема – сухой воздух решается установкой увлажнителя (это, кстати, хорошая профилактика респираторных заболеваний). Если это невозможно, держите под рукой флакон термальной воды с распылителем.

Вопреки распространенному мнению, зимой мы нуждаемся в умывании ничуть не реже, чем летом. Во-первых, городская пыль никуда не делась, а во-вторых, резкие перепады температур при переходе с улицы в помещение и обратно дополнительно стимулируют работу сальных желез. Но обратите внимание, что «зимние» средства для умывания должны быть более деликатными, да и скрабы лучше использовать пореже.

То же самое касается и волос: перепады температур и сухость воздуха не улучшают их внешний вид. А еще зимой нам вынуждено приходится чаще мыть голову, а, значит, пользоваться феном. Все это приводит к сухости и ломкости волос, а еще — к повышенной электризации из-за частого ношения шапок или платков. В данном случае комплексным решением могут стать бальзамы и маски с аргановым маслом. Это средство, с одной стороны, увлажняет кожу головы, а с другой – препятствует электризации волос.

Но не стоит воспринимать холодный сезон как тяжелое время года, которое надо просто пережить. Зимой можно, например, заняться косметическими процедурами, которые нельзя делать летом из-за большого количества солнца. Это может быть борьба с нежелательной пигментацией или осветление кожи. А еще можно сменить имидж, сделав короткую стрижку. Зимой это вполне оправдано, да и ухаживать за волосами будет легче.