Автомобиль в кредит: какой вариант выбрать?

Обновление автомобильного парка или покупка первой машины – решение ответственное. Если имеющихся денег не хватает, стоит подумать о займе. Рассказываем о предлагаемых банками и автопроизводителями кредитных программах.

Для некоторых автомобиль – не роскошь, а необходимость. Школа вдали от дома, наличие дачи, сложности с общественным транспортом – вот только некоторые причины, заставляющие задуматься о покупке машины. Сегодня совершенно не обязательно копить на заветную цель несколько лет – достаточно обратиться в банк за кредитом. Но какой же вариант выбрать?

Карты и потребительские кредиты

Самый простой и очевидный вариант – воспользоваться универсальными кредитными программами, никак не связанными с целью покупки. Например, если позволяет кредитный лимит карты, ей вполне можно расплатиться за автомобиль. Это отличный вариант, если вы ждете крупных поступлений в ближайшее время, а машину надо выкупить срочно. Дело в том, что льготный период по кредиткам редко бывает больше 30-50 дней, в течение которых надо вернуть потраченные средства. Поэтому, расплатившись кредитной картой, будьте готовы оперативно погасить задолженность, иначе банк начислит на невыплаченный остаток штрафной процент.

Кредитная карта идеально подходит для того, чтобы «перехватить» денег на месяц-другой, а вот потребительский кредит – это, как говорят банкиры, «длинный» финансовый инструмент. В этом случае вы сможете расплачиваться за автомобиль 3-5 лет. Правда, ставки по потребительским кредитам выше, чем по специализированным, автомобильным. Причина в том, что потребительские кредиты, как правило, выдаются без залога, а, значит, банк больше рискует.

Автокредиты и специальные программы брендов

Главное отличие целевого кредита на покупку машины в том, что она остается в собственности банка до полной выплаты долга. Естественно, все это время автовладелец может пользоваться машиной, однако юридически она принадлежит банку. Ставки по автокредитам ниже, чем по потребительским, однако могут возникнуть дополнительные расходы, например, страхование автомобиля и/или жизни заемщика.

Автопроизводители часто предлагают собственный вариант автокредита, который отличается схемой оплаты. Ставки и ежемесячные платежи в этом случае будет даже ниже, чем по «банковскому» автокредиту, однако по окончании срока кредита (2-4 года) владелец остается должен еще 40% стоимости автомобиля. Варианта два: единоразово выплатить остаток и получить автомобиль в полную собственность или купить новую машину, сдав старую по trade—in. Кредит с остаточной выплатой придуман для того, чтобы стимулировать покупку новой машины одного и того же бренда каждые несколько лет.

Попробуем сравнить плюсы и минусы всех схем кредитования.

Потребительский кредит Автокредит Программы автомобильных брендов Ставки, % годовых От 11 9-15* 3-10 Собственник автомобиля до погашения кредита Заемщик Банк Банк Отказы в выдаче Иногда** Редко Редко Дополнительные затраты Нет КАСКО, страхование жизни КАСКО, страхование жизни Что можно купить? Новый или подержанный автомобиль Новый, реже подержанный автомобиль Новый автомобиль определенной марки Первоначальный взнос Может отсутствовать От 10% От 10%

* Для подержанных автомобилей ставки могут быть выше

** Зависит от кредитной истории

Что подходит вам?

Потребительский кредит на машину стоит брать, если:

вы покупаете не очень дорогой или подержанный автомобиль, который не планируете страховать по КАСКО;

вы в состоянии сами обслуживать машину или будете делать это в неавторизованных сервисах;

вы планируете продать машину через год-два и выплатить остаток кредита.

Автокредит подойдет вам, если:

вы продаете старую машину и покупаете новую;

вы в любом случае хотите страховать машину по КАСКО;

вы не планируете дарить или переоформлять автомобиль в течение срока кредита.

Специальные программы автопроизводителей подходят тем, кто: