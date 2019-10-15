Сорваться и поехать: где побывать в октябре

Осень — отличное время для экскурсионных поездок: можно осматривать достопримечательности, не опасаясь солнечного удара. Предлагаем вам подборку из 5 стран, куда можно слетать на выходные.

1. Сербия (Белград)

Эту живописную страну стоит посетить дважды. В апреле-мае лучше всего осматривать природные красоты Сербии, купив автобусную экскурсию или взяв автомобиль напрокат. А осенью непременно поезжайте в Белград.

Исторические достопримечательности и просто интересные места в столице Сербии расположены довольно компактно, а такси и общественный транспорт стоят недорого. Поэтому в «белградский вояж» можно отправляться даже с детьми 6-7 лет. При этом двух-трех дней должно хватить, чтобы осмотреть все самое интересное. Это и церковь Святого Саввы (один из крупнейших православных храмов в мире), и средневековая крепость Калемегдан, и белградский зоопарк.

Обязательно запланируйте хотя бы полдня на шопинг. Местные цены и курс сербского динара таковы, что вещи популярных мировых брендов в Белграде можно купить в 1,5-2 раза дешевле, чем в России.

2. Турция (Стамбул)

Анатолийские курорты для многих россиян стали «второй дачей», а вот в крупнейшем городе Турции бывали не все. Летом и ранней осенью в Стамбуле жарковато, а вот в октябре-ноябре наступает самый лучший сезон для знакомства с этим городом.

Предупреждаем сразу: на осмотр всех достопримечательностей Стамбула уйдет не меньше недели. Если вы можете выбраться только на выходные — выберите одну из частей города и сосредоточьте внимание на ней. Напомним: Стамбул располагается на берегах пролива Босфор, при этом европейская часть города дополнительно разделена заливом Золотой Рог.

Перемещаться по городу удобнее всего на трамвае (кстати, одна из линий идет прямо до аэропорта имени Ататюрка). А всего в Стамбуле три аэропорта.

Чтобы рассказать обо всех экскурсионных программах, предлагаемых гостям Стамбула, потребуется отдельная статья. Поэтому мы ограничимся одним советом: непременно прокатитесь по Босфору на прогулочном корабле. И обязательно с русскоговорящим гидом.

3. Кипр (Никосия)

Помимо знаменитой столицы, разделенной на киприотскую и турецкую части, на Кипре есть немало природных и исторических достопримечательностей. Если вы не боитесь «правого руля», можно взять машину напрокат и за выходные объехать весь остров.

Остановиться лучше в Ларнаке, где можно недорого поселиться в отеле на второй-третьей линии. При этом до столицы вы сможете доехать максимум за час. Один день стоит отвести на осмотр Никосии и знакомство с местной кухней, а потом — поездить по всему острову. Рекомендуем посетить Киккский монастырь, расположенный в горах Тродоса, а также археологический парк Като в Пафосе.

Если вы устали от достопримечательностей — прогуляйтесь по знаменитому Финиковому Променаду в Ларнаке. На пляжный отдых в октябре-ноябре вряд ли стоит рассчитывать (море уже прохладное, начинаются осенние шторма), а вот любителям морской рыбалки может повезти.

4. Тунис (Сусс, Монастир)

Мы никого не обидим, если скажем, что все приморские города Северной Африки похожи. В каждом есть медина (историческая часть города), главный базар, отели вдоль береговой линии и непременные пальмы. Поэтому совершенно не важно, какой из городов Туниса вы выберете: впечатления в любом случае будут незабываемыми. А если вы устанете от восточных красот — стоит обратить внимание на центры талассотерапии. Лечебные морские грязи в Тунисе считаются одними из лучших в мире и импортируются в Европу.

Летом здесь жарко и многолюдно, а осенью вы сможете вдоволь погулять по узким улочкам, не рискуя получить тепловой удар. То же самое касается и экскурсий: летом обозревать природу Туниса можно только из окна кондиционированного автобуса. Поздняя осень и ранняя весна — идеальное время для посещения одной из лучших туристических программ Туниса: двухдневной экскурсии в Сахару. Древнеримский Колизей в Эль-Джеме, пещеры троглодитов в Матмате, где снимались «Звездные войны», соленое озеро Эль-Джерид, по которому можно пройти пешком, — вот только некоторые пункты этой поездки.

5. Израиль (Иерусалим)

Как и в остальных странах Ближнего Востока, осень в Израиле может претендовать на звание бархатного сезона. Неудивительно, что максимальный наплыв туристов наблюдается здесь ранней весной и в октябре-ноябре.

Осмотреть все достопримечательности Иерусалима за несколько дней решительно невозможно. Поэтому стоит определиться с тематикой поездки. Кому-то интересны культовые места и храмы, кому-то — археологические памятники и древняя архитектура, а кому-то — просто восточный колорит.

Все вышеперечисленное есть в Иерусалиме. Но чтобы ощутить пульс этого города, обязательно прогуляйтесь по главной пешеходной улице — Бен-Йехуда. Это своеобразный Старый Арбат Иерусалима с обилием сувенирных магазинов и кафе, с уличными музыкантами и колоритными переулками.

Перечисленные нами варианты поездок подойдут вне зависимости от того, планируете ли вы полноценный «осенний» отпуск на неделю-две или просто решили устроить себе необычный уикенд. Обратите внимание, что четыре из упомянутых стран — безвизовые для жителей России. А вот для поездки на Кипр нужно оформить «про-визу». Впрочем, визит в консульство не потребуется: анкету можно послать по электронной почте и максимум через сутки вам придет ответ.