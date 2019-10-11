Робот-пылесос: простой способ экономить время

Мы стараемся сделать ваш быт по-настоящему легким и рассказываем, как упростить домашние хлопоты. Сегодняшняя история – про технологичную альтернативу венику и совку.

Домашние дела мало кто любит. Есть люди, утверждающие, что их успокаивает глажка белья или мытье посуды, но таких меньшинство. А уж носиться по квартире с ревущим пылесосом наперевес точно никому не нравится.

Примерно 15 лет назад технический прогресс пришел на помощь домохозяйкам и в магазинах появились первые роботы-пылесосы компании Electrolux. Правда, позволить себе новинку могли немногие, поскольку на старте продаж модель Trilobite стоила более $1500. Сегодня многие бренды производят эти автоматические помощники, а их цена стала вполне демократичной.

Во время уборки робот-пылесос не требует присутствия человека. В случае блокировки щеток или застревания под мебелью он просто выключается и ждет помощи. Все без исключения модели умеют самостоятельно приезжать к базовой станции на подзарядку, а некоторые даже строят карту помещения и запоминают, где они уже убирались, а где — нет.

Так почему же робот-пылесос до сих пор редкий гость в наших квартирах? Виной тому несколько заблуждений, которые мы и постараемся развеять.

— У меня дома ковры, а я слышала, что робот-пылесос хорошо чистит только паркет и ламинат.

— Не совсем так. Очень длинный ворс и правда «не по зубам» роботу-пылесосу, а с обычными коврами и паласами он вполне справляется. Более того, в ряде моделей присутствует вторая резиновая щетка, которая «взъерошивает» ковер, чтобы еще лучше его очистить.

— От моей кошки (собаки) столько шерсти, что никакой робот не справится.

— Как показывает практика, роботы-пылесосы неплохо собирают шерсть животных как с ковров, так и с гладких полов. А если вас вдруг не устроит результат уборки, робота можно «запустить по маршруту» еще раз.

— Эти роботы-пылесосы очень дорогие, я лучше уберусь сама…

— Сегодня стоимость подобной техники начинается от $250. По самым скромным подсчетам, робот-пылесос способен сэкономить вам от 30 минут в день, а это — почти 20 дней в год. Мы считаем, что 9-10 тысяч рублей — не такая уж большая плата за это.

— Роботы-пылесосы очень сложно обслуживать.

— Максимум, что от вас потребуется — вытряхнуть пыль из контейнера, когда он заполнен. Некоторые модели умеют сообщать хозяину об этом. Мы также рекомендуем регулярно очищать щетки от намотавшихся волокон и шерсти животных. Это сделает уборку еще эффективнее.

— Я раз в неделю мою полы, зачем мне робот-пылесос?

— Зачем копить пыль неделю (а заодно и дышать ею)? Пусть пылесос убирается раз в пару дней, а в выходные можете устраивать генеральную уборку, если захотите. К слову, существуют модели с функцией влажной уборки, правда, они дороже.

Ну как, мы вас убедили? Тогда ловите несколько коротких советов по выбору робота-пылесоса: