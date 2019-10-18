Сезон гриппа открыт!

Лучшее лекарство – это профилактика. Наступила осень – время простуд, поэтому пора заглянуть в домашнюю аптечку, а заодно разобраться: насколько действенны популярные народные средства.

Для начала напомним — грипп хоть и родственник обычным ОРВИ, но протекает гораздо тяжелее. И если простую простуду еще можно перенести «на ногах», то с гриппом этот номер не пройдет. Обязательно вызывайте врача, если:

высокая температура держится дольше 3-4 дней;

заболел пожилой человек (старше 60 лет);

у грудного ребенка никак не снижается высокая температура.

При этом «обычная» простуда с насморком, кашлем и невысокой температурой, скорее всего, пройдет сама, если не мешать организму с ней бороться. Как же правильно это сделать?

Первым делом — прививка

Прививаться от гриппа надо не позднее конца октября (лучше — раньше). Дело в том, что пик заболеваемости гриппом приходится на декабрь-февраль и еще 3-4 недели требуется на формирование иммунитета.

Почему некоторые не хотят прививаться? Приведем основные аргументы противников вакцинации и ответы на них:

— От прививки можно заболеть гриппом.

— Нельзя. Современные вакцины от гриппа содержат только убитые вирусы. В день прививки может подняться температура, но не более того.

— В прошлом году я прививался, но все равно простыл.

— Вакцина защищает от определенных разновидностей (штаммов) гриппа, а не от всех ОРВИ. Хотя и «обычные» простуды у привитых протекают легче.

— Иммунитет от гриппа держится 10 лет, зачем прививаться каждый год?

— На самом деле — не больше трех лет, а главная проблема в том, что каждый год нас атакуют новые штаммы вируса. «Привиться про запас» невозможно.

Абсолютные противопоказания к прививке — это аллергия на компоненты вакцины или тяжелые иммунные заболевания. Всем остальным не стоит искушать судьбу: грипп — опасная болезнь и лучше подстраховаться прививкой.

К зиме готов!

Итак, мы сделали прививку, но это не означает, что теперь можно расслабиться. Все зависит от иммунитета конкретного человека: даже после вакцинации есть риск заболеть гриппом в легкой форме. Поэтому в «гриппозное» время не стоит без нужды находиться в местах массового скопления людей.

Пить лекарства «для повышения иммунитета» не стоит, поскольку клиническая эффективность большинства из них не подтверждена, да и стоят они немало. То же самое касается популярных «противогриппозных» средств: данных, говорящих об их эффективности, пока недостаточно. Так что лучше потратьте деньги на свежие фрукты и овощи или обновите гардероб, отдавая предпочтение теплым вещам. Хотя красочно описываемых в рекламе «вирусов холода» не существует, переохлаждение — это стресс для организма и его лучше избегать.

Аптечка: научная и народная

Если простуда все же не обошла вас стороной, убедитесь, что в вашей домашней аптечке есть необходимый набор лекарств, а именно:

жаропонижающее (ибупрофен или парацетамол: принимаем при температуре выше 38,5);

капли от заложенности носа (не применяем дольше нескольких дней подряд);

средства для промывания носоглотки с морской солью (хорошо увлажняют слизистую, можно использовать каждый день);

комбинированные препараты с противоотечным и антиаллергическим эффектом (идеально, чтобы быстро привести себя в порядок).

Народные средства вроде меда и малины использовать можно, если вы любите сладкое — выздоровления они не ускорят, но настроение поднимут (а еще облегчат боль в горле). Традиционному совету «побольше пить» стоит следовать аккуратно: переизбыток воды тоже вреден. Для взрослого человека без хронических заболеваний норма — это три литра жидкости в день (включая супы и компоты).

Напоследок — перечень бабушкиных средств от простуды, эффективность которых пока не получила научного подтверждения. Но если вам очень хочется, вы вполне можете:

есть лук и чеснок (их противовирусные свойства не подтверждены);

ставить горчичники и банки (они улучшают микроциркуляцию в тканях, но на простуду это никак не влияет);

капать в нос сок редьки (он действует только на бактерии, а простуда чаще всего вызывается вирусами);

пить водку с перцем (перец на вирусы не действует, а алкоголь к тому же снижает иммунитет);

ходить в баню (вирусы действительно не любят высоких температур, но настолько горячую сауну и человеку не выдержать);

дышать над горячей картошкой (картошка — не лекарство, а ингаляции со специальными препаратами назначает врач).

Будьте здоровы!