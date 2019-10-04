Кроссовки на все случаи жизни

Так уж сложилось, что к своим 37 годам я нечасто надевала спортивную обувь. В моем гардеробе, конечно, есть «дежурная» пара хороших кроссовок, купленных лет десять назад, но ношу я их редко. На работе по дресс-коду полагается модельная обувь (не «шпильки», конечно, а просто закрытые туфли). Вне офиса я привыкла носить удобные «балетки» на плоской подошве, в отпуске – сандалии или шлепанцы. Это летом, а зимой, понятное дело, сапоги или теплые ботинки.

Никаких проблем не предвиделось до февраля, когда я очень неудачно сломала ногу. В результате операция, 12 шурупов и металлическая пластина, полгода на костылях, а потом – строгий наказ врача: побольше ходить, разрабатывать ногу.

Вариант с каблуками я отмела сразу. Второй раз ломать ногу не хотелось, да и доктор был против. Первое время спасали привычные балетки, поскольку ходить получалось, в лучшем случае, до соседнего магазина. К концу лета я наконец стала передвигаться без костылей (хотя и отчаянно хромая) и смогла вернуться на работу.

Сразу же нарисовались две проблемы. Начнем с того, что балетки не очень гармонировали с офисным костюмом. Впрочем, начальство отнеслось к моей беде с пониманием и было готово разрешить «неформальную» обувь. Но после дня в балетках мои ноги, что называется, отваливались. Ортопед пояснил, что мне нужна обувь с хорошей амортизацией. И в моей жизни снова прозвучало слово «кроссовки».

Та пара, которая уже была в моем гардеробе, подходила разве что для туристических походов. Поэтому в выходные я посетила большой торговый центр и поняла, что ничего не знаю про современную спортивную обувь.

Как оказалось, кроссовки совершенно не обязательно выглядят как… кроссовки. Конечно, никуда не делись модели классического дизайна «белая толстая подошва, яркий верх», но почти у каждого обувного бренда помимо этого есть кроссовки, напоминающие классическую обувь. Как по цвету, так и по внешнему виду.

Я решилась померить одну из таких моделей и внезапно поняла, что настолько удобной обуви у меня не было никогда. Мягкая подошва, плотная фиксация ноги и, главное, почти нулевой вес. В результате я купила не одну, а целых три пары на разные случаи жизни: для работы (строгие), для прогулок с собакой (водонепроницаемые) и для повседневного использования (самые легкие). Через месяц-другой планирую еще один набег на магазины: буду присматривать зимние модели.

Верите или нет, но теперь я – ярый пропагандист спортивной обуви. Удалось убедить даже мою пожилую маму с больными коленками: кроссовки с максимальной амортизацией пришлись ей по вкусу. Да и мне ходьба идет на пользу: хромота после перелома почти прошла. В выигрыше даже собака: с ней теперь больше гуляют, поскольку и у меня, и у мамы меньше устают ноги и мы можем за разговорами пройти, не заметив этого, и два, и три километра…