PRO Покупки

Кроссовки на все случаи жизни

Публикуем рассказ о необычном опыте нашей героини, которой пришлось кардинально изменить свое отношение к обуви.

Кроссовки на все случаи жизни
Фото: freepik.com

Так уж сложилось, что к своим 37 годам я нечасто надевала спортивную обувь. В моем гардеробе, конечно, есть «дежурная» пара хороших кроссовок, купленных лет десять назад, но ношу я их редко. На работе по дресс-коду полагается модельная обувь (не «шпильки», конечно, а просто закрытые туфли). Вне офиса я привыкла носить удобные «балетки» на плоской подошве, в отпуске – сандалии или шлепанцы. Это летом, а зимой, понятное дело, сапоги или теплые ботинки.

Никаких проблем не предвиделось до февраля, когда я очень неудачно сломала ногу. В результате операция, 12 шурупов и металлическая пластина, полгода на костылях, а потом – строгий наказ врача: побольше ходить, разрабатывать ногу.

Вариант с каблуками я отмела сразу. Второй раз ломать ногу не хотелось, да и доктор был против. Первое время спасали привычные балетки, поскольку ходить получалось, в лучшем случае, до соседнего магазина. К концу лета я наконец стала передвигаться без костылей (хотя и отчаянно хромая) и смогла вернуться на работу.

Фото: freepik.com

Сразу же нарисовались две проблемы. Начнем с того, что балетки не очень гармонировали с офисным костюмом. Впрочем, начальство отнеслось к моей беде с пониманием и было готово разрешить «неформальную» обувь. Но после дня в балетках мои ноги, что называется, отваливались. Ортопед пояснил, что мне нужна обувь с хорошей амортизацией. И в моей жизни снова прозвучало слово «кроссовки».

Та пара, которая уже была в моем гардеробе, подходила разве что для туристических походов. Поэтому в выходные я посетила большой торговый центр и поняла, что ничего не знаю про современную спортивную обувь.

Как оказалось, кроссовки совершенно не обязательно выглядят как… кроссовки. Конечно, никуда не делись модели классического дизайна «белая толстая подошва, яркий верх», но почти у каждого обувного бренда помимо этого есть кроссовки, напоминающие классическую обувь. Как по цвету, так и по внешнему виду.

Фото: freepik.com

Я решилась померить одну из таких моделей и внезапно поняла, что настолько удобной обуви у меня не было никогда. Мягкая подошва, плотная фиксация ноги и, главное, почти нулевой вес. В результате я купила не одну, а целых три пары на разные случаи жизни: для работы (строгие), для прогулок с собакой (водонепроницаемые) и для повседневного использования (самые легкие). Через месяц-другой планирую еще один набег на магазины: буду присматривать зимние модели.

Верите или нет, но теперь я – ярый пропагандист спортивной обуви. Удалось убедить даже мою пожилую маму с больными коленками: кроссовки с максимальной амортизацией пришлись ей по вкусу. Да и мне ходьба идет на пользу: хромота после перелома почти прошла. В выигрыше даже собака: с ней теперь больше гуляют, поскольку и у меня, и у мамы меньше устают ноги и мы можем за разговорами пройти, не заметив этого, и два, и три километра…

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кроссовки на все случаи жизни
Интересно?
Поделись с друзьями: