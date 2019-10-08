Чеклист: закрываем дачный сезон

Что надо сделать на даче перед тем, как попрощаться с ней до весны? Составляем список дел.

В городе уже давно включили отопление, а лужи по утрам иногда затягивает лед. Почти все дачники уже разъехались на зимние квартиры вместе с заготовленными соленьями-вареньями и коробками яблок. Но перед тем, как ударят настоящие морозы, стоит последний раз в году съездить на дачу и доделать все дела. На что же нам придется потратить свои выходные?

Битва за урожай

Наверняка вы уже вывезли все заготовки и то, что выросло на грядках. Или у вас на даче вообще нет грядок? Мы вас поздравляем и немного завидуем. Тем не менее, дарами осени не стоит пренебрегать. Прогуляйтесь по октябрьскому лесу и наберите боярышника, который как раз созревает к этому времени. И полезно, и вкусно.

Поздние сорта яблок (например, антоновку) пора снимать с веток: это достаточно холодостойкий сорт, но, если ударит мороз, плоды будут испорчены. Поздние сорта корнеплодов (свекла, морковь) тоже надо доставать из земли. Затягивать нет смысла: при среднесуточной температуре 3-5 градусов они все равно перестают расти.

Гостья из Сибири – облепиха – может висеть на ветках довольно долго. Некоторые дачники собирают ее после установления отрицательной температуры, поскольку замерзшие ягоды удобнее снимать: они не мнутся и не лопаются в руках. Правда, к ягодам наверняка проявят интерес местные птицы, так что вы рискуете не досчитаться части урожая.

Домашний очаг

Дачникам современной формации, которые не растят на участках ничего, кроме газонов, тоже приходится закрывать сезон. Правда, речь тут не об урожае, а о подготовке дома к зиме. Конкретный набор работ зависит от конструкции строений и коммуникаций, поэтому приведем основные принципы.

Слейте воду из всех труб и емкостей, которые могут замерзнуть. То же самое касается насосных станций, садовых шлангов, а также ведер и бочек.

Перекройте и отключите все, что можно: электричество, газ (магистральный и баллонный). Вытащите штекер антенны из телевизора.

Если у вас зимняя дача с отоплением, убедитесь, что в систему залит «правильный» теплоноситель, который не замерзнет в холода. Совет: если вы еще не обзавелись системой дистанционного управления отоплением, обязательно сделайте это. Гораздо приятнее приезжать в уже нагретый дом.

Убедитесь, что в доме не осталось съестного или, как минимум, все хорошо упаковано. Забытая в шкафу пачка крупы может привлечь грызунов, которые не только мусорят, но и разносят опасные болезни. Если позволяют убеждения – используйте отравленные приманки, но только внутри дома: иначе яд могут случайно съесть ежи или другие дикие животные.

Закройте все хозяйственные постройки и убедитесь в отсутствии щелей и лазеек. Иначе белки или зимующие птицы устроят из вашего сарая склад продуктов.

Перед тем, как попрощаться с дачей и закрыть все замки, еще раз пройдитесь по участку и уберите опавшие листья. Если этого не сделать, на газоне могут образоваться некрасивые проплешины. Кроме того, под сухими листьями любят зимовать насекомые-вредители.

Вне зависимости от того, планируете ли вы приезжать на дачу по выходным или покидаете ее до весны, закрывайте сезон вдумчиво и не торопясь. Так меньше шансов забыть что-то важное. А еще обязательно договоритесь с соседями о том, чтобы перезваниваться и докладывать друг другу о состоянии ваших любимых фазенд!