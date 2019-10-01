Пять очевидных советов для экономного шоппинга

Настоящий мастер шоппинга не только знает обо всех скидках на год вперед, но пользуется и другими «военными хитростями». Держите 5 лайфхаков для выгодных покупок и вперед, на штурм торговых центров!

1. Промокоды

Волшебная комбинация из цифр или букв может дать скидку или добавить к заказу подарок от фирмы. Промокоды обычно используются в интернет-магазинах, а в оффлайне они существуют в формате «волшебного слова», которое надо назвать на кассе для получения бонуса.

Искать актуальные промокоды в первую очередь стоит в соцсетях бренда или магазина. Также стоит посещать так называемые агрегаторы скидок: сайты, публикующие подборки промокодов (например, picodi.com или аналогичные). Обратите внимание, что промокоды обычно ограничены по количеству раз использования и по сроку действия. Поэтому, если вы нашли подходящую вам действующую скидку, поспешите с заказом.

2. Купоны

Наверняка вы встречали в Интернете сайты-купонаторы (например, Biglion, КупиКупон и пр.), где за небольшую сумму предлагается приобрести значительную скидку на товар или услугу. Это действительно работает, хотя и здесь не обошлось без подводных камней. При покупке купона внимательно читайте описание услуги: все дополнительные опции, не указанные в нем, надо оплачивать отдельно.

Еще одна тонкость, на которую стоит обратить внимание – правила использования купона. Во-первых, отказ от оплаченной услуги или перенос времени возможен не всегда. Во-вторых, многие заведения не принимают «купонных» посетителей в часы максимальной загрузки.

Купон – оптимальный вариант для заведений, где вы уже бывали и уверены в качестве сервиса. Например, можно неплохо сэкономить, купив купон на скидку в ваш любимый бар или ресторан, чтобы позвать компанию друзей на День рождения.

3. Кэшбэк

Про возврат части потраченного или cashback слышали все. При этом пользоваться кэшбэком можно несколькими способами. Многие банки начисляют кэшбэк на покупки, оплаченные пластиковыми картами. Ставки обычно колеблются от 1 до 10-15% и зависят от категории покупки и политики банка. Еще один вариант – онлайн-сервисы (ePN и аналогичные), начисляющие кэшбэк за покупку в онлайновом магазине по партнерской ссылке.

Некоторые не пользуются кэшбэком, считая, что на нем много не заработаешь. Впрочем, все зависит от ваших ежемесячных трат. Например, если вы тратите на продукты в месяц 50 000 рублей, то даже карта с базовым кэшбэком 1% сбережет 500 рублей. Немного? Да, не очень. Но прелесть в том, что для того, чтобы сэкономить, не надо делать никаких дополнительных телодвижений: просто расплачиваетесь картой и/или заходите в интернет-магазины через сайт кэшбэк-сервиса.

4. Распродажи

Вопреки распространенному мнению, сезонные сейлы не всегда предлагают самые выгодные цены. Нередко магазин объявляет о распродаже просто для того, чтобы сыграть на ажиотаже. Чтобы отличить «честные» распродажи от фейковых, стоит в течение сезона отслеживать цены на вещи, которые вам понравились. Некоторые торговые сети за неделю до распродажи поднимают цену на 30-40%, а потом снижают ее, анонсируя «Глобальное падение цен!» или что-то в этом роде. Цены в магазинах, имеющих онлайн-представительства, можно отслеживать с помощью интернет-сервисов (например, AliTools). Посмотрев на динамику цен в течение сезона, вы сможете оценить реальный размер скидки.

Главный минус шоппинга в сезон распродаж – проблемы с ассортиментом и размерным рядом. Самые интересные вещи и ходовые размеры, как правило, разбирают в первые дни. Поэтому стоит подписаться на уведомления от магазина о поступлении нужного вам товара. Еще один совет, особенно актуальный при покупке электроники и бытовой техники: обратите внимание на витринные экземпляры. Как правило, это полностью исправные вещи с полным комплектом, скидки на которые могут доходить до 70% (и это в дополнение к «распродажному» снижению цен)!

5. Из оффлайна – в онлайн

Завершает нашу подборку лайфхаков для шоппинга важный совет. Старайтесь при наличии возможности делать покупки на сайте, а не в «оффлайновом» магазине. В этом случае вы сможете комбинировать сразу несколько инструментов экономии (например, кэшбэки и промокоды). Вы спросите – как же быть, ведь одежду надо померить, а новый телефон или плеер – подержать в руках. Все очень просто: по выходным устраивайте себе экскурсии в торговый центр. Там смотрите, примеряйте и выбирайте все, что планируется купить. А потом дома, в спокойной обстановке (и с «холодной» головой), оформляйте онлайн-заказ. Так, помимо всего прочего, вы сможете избежать импульсивных покупок, а значит, сэкономить еще больше.

Главный недостаток онлайнового шоппинга в том, что вы лишаетесь главного удовольствия: выйти из такси с горой фирменных пакетов и коробок. Курьерская доставка – это удобно, но пропадает ощущение праздника. Поэтому на деньги, сэкономленные с помощью наших советов, стоит иногда покупать в магазине по соседству что-нибудь яркое (пускай не очень нужное).

Удачного шоппинга!