Легко ли быть женщиной-трейдером: советы начинающим

Трейдинг и инвестирование — занятия, требующие знания ситуации на финансовом рынке, умения анализировать эту ситуацию и работать с большими объемами информации. Вопреки расхожему мнению, что торговать на рынке могут лишь мужчины, на самом деле внутри этой сферы нет гендерных стереотипов.
Москвичке Юлии Михайловой 32 года, из них почти 10 лет она занимается трейдингом, торгует акциями, облигациями, фьючерсами и опционами на Московской бирже. В начале 2018 года Юлия начала вести в Instagram свою профессиональную страничку, где делится полезными советами с начинающими трейдерами и инвесторами.
В интервью порталу Teleprogramma.pro Юлия отметила, что важно разделять понятия трейдинга и инвестирования. Трейдинг — это торговля на срочном рынке, связанная с постоянным движением и рисками, в то время как инвестирование позволяет делать долгосрочные, в том числе безрисковые вложения, и формировать портфель, который будет работать на вас всю вашу жизнь, позволит получать неплохую прибавку к пенсии и перейдет по наследству вашим детям.
Торговать можно из любой точки мира
Торговать и инвестировать, по словам нашего собеседника, можно откуда угодно и это одно из главных преимуществ профессии. Благодаря интернету зарабатывать на рынке ценных бумаг сможет и молодая мама, сидящая дома с ребенком, и житель провинции, не имеющий возможности найти работу в своем городе.
Юлия живёт в столице и выбрала эту сферу, когда училась в профильном вузе — Финансовом университете при Правительстве РФ.
«Озарение случилось на третьем курсе, когда мне впервые прочитали лекцию по курсу «Рынок ценных бумаг». Я сразу поняла: это моё, это то, чем я хочу заниматься всю жизнь. Окончив университет, я получила два аттестата ФСФР: базовый и аттестат серии 1.0 (брокерская и дилерская деятельность), и сразу пошла работать к брокеру.
Впоследствии знания и опыт, полученные за годы учебы и работы у брокера, очень пригодились мне, когда я стала заниматься независимым консультированием и ушла в «свободное плавание», — рассказала она.
Дарьяна Троц, трейдер
Режим жизни любого трейдера, конечно, не простой. Напряжённость слишком высокая, одновременно надо следить со многими данными и показателями. Ты целый день в мониторе, так что к ним нужно относится избирательно. Тут вопрос, конечно, индивидуальный, есть люди, которые работают с несколькими мониторами, иногда даже встречается целая стена из экранов, но на самом деле вполне спокойно можно делать всю работу, имея под рукой всего два монитора. Лично мне удобно, чтобы они были прямоугольной формы, лучше обзор, крупнее значки. Важно, чтобы не было лишних бликов, свечения, чтобы не портить зрение.
Советы начинающим трейдерам и инвесторам
Сейчас, когда трейдинг торговля на рынке становится всё более популярной, желающему попробовать свои силы уже необязательно пять лет учиться в вузе, достаточно пройти специализированные курсы. Информация на курсах дается в сжатом виде, то есть ты получаешь знания и сразу начинаешь применять их на практике.
С чего же начать, если ты уже обучен и располагаешь стартовым капиталом? Юлия назвала основные шаги, которые предстоит сделать в начале пути каждому брокеру или инвестору.
1. Открытие брокерского счета
По нашему законодательству, физическое лицо напрямую на биржу попасть не может, сделать это можно только через профессионального участника рынка ценных бумаг или посредника, то есть брокера. Брокерами выступают в том числе крупные российские банки, такие как «Сбербанк», «ВТБ», «Тинькофф».
Процедура следующая: в случае с банками-брокерами вы используете мобильное приложение и открываете через него брокерский счет. Открытие счета производится бесплатно, платить комиссию вы будете за изменения состава своего портфеля и за заключенные сделки. Размер комиссии довольно скромный, например, при покупке облигации за 1000 рублей с вас возьмут комиссию 4 копейки.
Некоторые банки, отмечает Юлия, берут и другие комиссии — за вывод средств и за использование программного обеспечения.
2. Подключение к торговой платформе
После того как на учебных курсах вы освоили азы биржевой торговли и обзавелись собственным торговым счетом, появляется возможность получить доступ к системе QUIK.
«Самая популярная платформа для торговли на российском фондовом рынке — это программа QUIK. Через неё из любой точки России (или мира, если у вас имеется хорошее интернет-соединение) вы заходите на Московскую биржу и совершаете сделки в то время, когда биржа открыта — в будние дни с 10:00 до 18:45 по московскому времени. В выходные и праздники биржа не работает».
Много мониторов — теперь в прошлом
В фильмах, посвященных трейдерам и рынку ценных бумаг, мы обычно видим множество мониторов, перед которыми с криками «Покупаем!» или «Продаём!» носятся брокеры. Но всегда ли нужно иметь на рабочем месте технику в избытке? Если отбросить пришедшие из кинозалов стереотипы, количество экранов не находится в прямой зависимости от качества работы и, в конечном счете, получения прибыли. Более того, сейчас уже можно обойтись даже без пары мониторов и поставить на рабочем месте один широкоформатный экран. Такие предлагает компания LG в линейке UltraWide.
Благодаря пропорциям экрана 21:9, появляется возможность одновременно получить доступ ко всему необходимому. Например, видеть мировые и товарные рынки, и также котировки акций. Это удобно как в крупной инвестиционной компании, так и для частного трейдера. Рабочее пространство — все окна, которые вы будете одновременно видеть на экране — настраиваются в программе QUIK«, — поясняет наш эксперт. А на широкоформатном экране не будет проблемы с тем, чтобы одновременно иметь перед глазами достаточный объем информации и не переключаться с одного окна на другое.
Заинтересовались? Тогда советуем обратить внимание на LG UltraWide 34WL85C-B с эффектным изогнутым дисплеем Nano IPS, который позволяет не просто открыть много окон одновременно, но еще и держать все важное в поле зрения. Этот монитор хорош тем, что имеет высокое разрешение, качественный дисплей с классной цветопередачей и поддерживает HDR 10 на случай, если захочется отдохнуть от работы и провести немного времени за просмотром фильмов. Например, почему бы не пересмотреть «Волк с Уолл-стрит»?
Трейдинг как путь становления личности
Юлия признаётся, что в процессе её становления как инвестора, трейдера она не раз сталкивалась с препятствиями, натыкалась на подводные камни, но всегда возвращалась на рынок с новыми силами и готовностью перейти на новый уровень развития в этой сфере.
«Для меня трейдинг — это путь развития твоей личности. Потому что рынок очень четко показывает все слабые стороны человека. У женщин, в отличие от мужчин, способность к саморазвитию более „природная“, и мне кажется, что женщины быстрее учатся справляться со своими эмоциями, понимать причину их появления, и как-то их трансформировать».
На примере нашей героини мы видим, что это возможно, что рынок ценных бумаг открыт для всех и каждый может сделать это не только своим хобби, но и любимым делом. Было бы желание, как говорится!