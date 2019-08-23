Легко ли быть женщиной-трейдером: советы начинающим

Трейдер со стажем Юлия Михайлова рассказала нам, как завести брокерский счёт и начать торговать на рынке ценных бумаг

Трейдинг и инвестирование — занятия, требующие знания ситуации на финансовом рынке, умения анализировать эту ситуацию и работать с большими объемами информации. Вопреки расхожему мнению, что торговать на рынке могут лишь мужчины, на самом деле внутри этой сферы нет гендерных стереотипов.

Москвичке Юлии Михайловой 32 года, из них почти 10 лет она занимается трейдингом, торгует акциями, облигациями, фьючерсами и опционами на Московской бирже. В начале 2018 года Юлия начала вести в Instagram свою профессиональную страничку, где делится полезными советами с начинающими трейдерами и инвесторами.

В интервью порталу Teleprogramma.pro Юлия отметила, что важно разделять понятия трейдинга и инвестирования. Трейдинг — это торговля на срочном рынке, связанная с постоянным движением и рисками, в то время как инвестирование позволяет делать долгосрочные, в том числе безрисковые вложения, и формировать портфель, который будет работать на вас всю вашу жизнь, позволит получать неплохую прибавку к пенсии и перейдет по наследству вашим детям.

Торговать можно из любой точки мира

Торговать и инвестировать, по словам нашего собеседника, можно откуда угодно и это одно из главных преимуществ профессии. Благодаря интернету зарабатывать на рынке ценных бумаг сможет и молодая мама, сидящая дома с ребенком, и житель провинции, не имеющий возможности найти работу в своем городе.

Юлия живёт в столице и выбрала эту сферу, когда училась в профильном вузе — Финансовом университете при Правительстве РФ.

«Озарение случилось на третьем курсе, когда мне впервые прочитали лекцию по курсу «Рынок ценных бумаг». Я сразу поняла: это моё, это то, чем я хочу заниматься всю жизнь. Окончив университет, я получила два аттестата ФСФР: базовый и аттестат серии 1.0 (брокерская и дилерская деятельность), и сразу пошла работать к брокеру.

Впоследствии знания и опыт, полученные за годы учебы и работы у брокера, очень пригодились мне, когда я стала заниматься независимым консультированием и ушла в «свободное плавание», — рассказала она.

Дарьяна Троц, трейдер