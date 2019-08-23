Женщины-трейдеры, или как финансовые рынки капитулируют перед очарованием

Тема торговли на фондовом рынке в последнее время пользуется большой популярностью в кинематографе. «Хороший год» с Расселом Кроу, «Волк с Уолл-Стрит» с Леонардо Ди Каприо, «Игра на понижение» с целой «пачкой» хороших актеров и многие другие фильмы рассказывают нам о людях, зарабатывающих огромные деньги на торговле ценными бумагами.
Примечательно, что главными героями таких фильмов всегда являются мужчины, хотя в реальной жизни в этой сфере успешно работает немало женщин.
Портал Teleprogramma.pro решил выяснить, легко ли быть трейдером, в чем отличие женского подхода к трейдингу от мужского и с чего начать, если вы решили попробовать свои силы на финансовом рынке.
Шанс достичь успеха есть у каждого
Начнем с главного. Суть торговли на финансовом рынке состоит в том, что трейдер покупает акции, облигации, фьючерсы и опционы, наблюдает и анализирует динамику роста цен на них и пытается продать дороже той цены, за которую они были куплены. Соответственно, разница между ценой, за которую данные активы были куплены, и ценой продажи, — это и есть ваша прибыль или, наоборот, убыток.
Любая девушка, способная думать, анализировать и обладающая стартовым капиталом, наравне с мужчинами имеет возможность стать трейдером зарабатывать деньги на фондовом рынке.
Трейдинг: через стресс к прибыли
Как рассказала нам профессиональный трейдер, опытный преподаватель, биржевой аналитик учебного центра «Финам» Юлия Афанасьева, на её лекции ходит немало девушек, но в целом среди аналитиков и профессиональных управляющих преобладают мужчины.
«Может быть мы никогда не увидим огромного числа профессиональных женщин-трейдеров, как не видим, например, женщин-дальнобойщиков, женщин-шахтеров. Потому что это тяжелый труд. Точно так же и в трейдинге — у женщин организм не приспособлен для столь тяжкого труда как профессиональное управление чужими денежными средствами».
По словам Юлии, если уж женщина пришла в эту сферу, то она будет вести себя осторожно и анализировать не только убытки, но и прибыль.
«Женщины ищут надёжные ходы, а потому прибыль может быть и невелика. Доходность на рынке всегда пропорционально риску. Трейдерские мужские стратегии обычно более доходные, хотя и убытков могут принести больше».
Игру на рынке нельзя начинать с долгов
Люди, которые только собираются заняться торговлей на срочном рынке, задаются двумя главными вопросами: можно ли лезть туда без специального образования и каким должен быть минимальный стартовый капитал. Наш собеседник ответила на эти вопросы.
«Без обучения вы не сможете эффективно работать. Девушкам, которые планируют торговать самостоятельно, или же доверить деньги управляющему, обязательно нужно пройти первичные курсы. Чтобы качественно выбрать даже самую безопасную стратегию, нужно в рынке хотя бы немного разбираться.
Чем больше ваш стартовый капитал, тем лучше, но у российских брокеров минимальная сумма составляет 30 тысяч рублей. Она оптимальна по комиссионным и по тому набору ценных бумаг, который вы можете взять.
Деньги, выделяемые для торговли или для инвестиций, должны быть свободными, или попросту говоря — лишними. Нельзя брать деньги в долг, нельзя занимать, ни в коем случае нельзя брать кредит у банка. Только накопить и внести».
Компьютера с одним хорошим монитором достаточно
Так как все операции на рынке финансов в наше время совершаются через интернет, начинающему трейдеру необходимо иметь удобное рабочее место и подходящую для продуктивной работы технику. «Где-то в дороге или между делом я, конечно, могу торговать и со смартфона, но я профессиональный трейдер и чаще всего нахожусь возле своего рабочего места», — рассказала нам Юлия. Она отмечает, что проводить аналитику, само собой, лучше на компьютере. При этом вовсе не обязательно иметь огромное количество мониторов, как это бывает в кино. «Чего греха таить, это как шикарный автопарк у мужчин — всего лишь для антуража. Бывают интересные стратегии, когда человек отслеживает на 12 мониторах несколько десятков ценных бумаг, но чаще всего нам будет достаточно одного хорошего монитора». А если это монитор UltraWide от LG, тогда вообще нет смысла гнаться за несколькими экранами и тратить на них лишние деньги. Лучше взять один действительно широкий экран, способный вмещать всю нужную информацию, а сэкономленное — вложить в дело.
На столе — много книг и протеиновые батончики
Подчеркивая тот факт, что женщины-трейдеры — явление редкое, коллеги в шутку называют Юлию Афанасьеву «дядей Сашей».
«Но всё же я девочка, рядом с монитором у меня лежит корона и сертификат о том, что я леди-трейдер. На моем рабочем месте, в отличие от столов моих коллег-мужчин, нет биржевых сувениров, зато имеется много книг, которые я периодически перечитываю, меняю, обновляю.
Еще одна вещь, всегда здесь присутствующая — это протеиновые батончики, чтобы по-быстрому перекусить, и продолжить заниматься аналитикой и подбором ценных бумаг».
Как мы видим, отличия между мужчинами и женщинами в трейдинге не так уж велики. На рынке женщины-трейдеры легко могут проявить здесь свои таланты и построить карьеру. И если вы давно мечтаете попробовать себя в биржевой торговле, бояться своей мечты не стоит — нужно пробовать. И кто знает, может быть это как раз та сфера, где вам суждено раскрыть свой потенциал и начать зарабатывать, получая при этом удовольствие от работы. Дерзайте, а мы желаем вам удачи!