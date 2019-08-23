Женщины-трейдеры, или как финансовые рынки капитулируют перед очарованием

Компьютера с одним хорошим монитором достаточно

Так как все операции на рынке финансов в наше время совершаются через интернет, начинающему трейдеру необходимо иметь удобное рабочее место и подходящую для продуктивной работы технику. «Где-то в дороге или между делом я, конечно, могу торговать и со смартфона, но я профессиональный трейдер и чаще всего нахожусь возле своего рабочего места», — рассказала нам Юлия. Она отмечает, что проводить аналитику, само собой, лучше на компьютере. При этом вовсе не обязательно иметь огромное количество мониторов, как это бывает в кино. «Чего греха таить, это как шикарный автопарк у мужчин — всего лишь для антуража. Бывают интересные стратегии, когда человек отслеживает на 12 мониторах несколько десятков ценных бумаг, но чаще всего нам будет достаточно одного хорошего монитора». А если это монитор UltraWide от LG, тогда вообще нет смысла гнаться за несколькими экранами и тратить на них лишние деньги. Лучше взять один действительно широкий экран, способный вмещать всю нужную информацию, а сэкономленное — вложить в дело.

На столе — много книг и протеиновые батончики

Подчеркивая тот факт, что женщины-трейдеры — явление редкое, коллеги в шутку называют Юлию Афанасьеву «дядей Сашей».

«Но всё же я девочка, рядом с монитором у меня лежит корона и сертификат о том, что я леди-трейдер. На моем рабочем месте, в отличие от столов моих коллег-мужчин, нет биржевых сувениров, зато имеется много книг, которые я периодически перечитываю, меняю, обновляю.

Еще одна вещь, всегда здесь присутствующая — это протеиновые батончики, чтобы по-быстрому перекусить, и продолжить заниматься аналитикой и подбором ценных бумаг».

Как мы видим, отличия между мужчинами и женщинами в трейдинге не так уж велики. На рынке женщины-трейдеры легко могут проявить здесь свои таланты и построить карьеру. И если вы давно мечтаете попробовать себя в биржевой торговле, бояться своей мечты не стоит — нужно пробовать. И кто знает, может быть это как раз та сфера, где вам суждено раскрыть свой потенциал и начать зарабатывать, получая при этом удовольствие от работы. Дерзайте, а мы желаем вам удачи!