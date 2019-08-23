Что такое финансовый рынок и как на нём зарабатывают

Портал Teleprogramma.pro выяснил, как с помощью рынка ценных бумаг обеспечить себе достойный доход на пенсии

В поисках хорошего заработка, подработки, либо просто вложения средств многие из нас впервые обращают внимание на ту сферу, рядом с которой раньше даже представить себя не могли. Это финансовый рынок и к большинству людей понимание всех его прелестей приходит лишь в зрелом возрасте.

Что же это такое? Финансовый рынок по сути можно сравнить с обычным, но в качестве товара здесь выступают деньги (включая валюту), золото, банковские кредиты и ценные бумаги. На этом рынке финансовые ресурсы мобилизуются и здесь же перераспределяются.

Одной из важных частей финансового рынка является рынок ценных бумаг, где можно торговать, получая прибыль прямо сейчас, либо вкладывать свои сбережения с целью получения выгоды в будущем. Подробнее о РЦБ, о том, кто и как здесь работает, читайте в материале Teleprogramma.pro.

Постоянные обитатели и гости рынка Все, кто приходит на рынок ценных бумаг, хотят заработать денег, а зарабатывать в этой области можно двумя основными способами — делать инвестиции и заниматься спекуляцией. И ещё один способ, для профессионалов — это получение комиссии за управление чужими капиталами, а также консультирование начинающих трейдеров или инвесторов. Если вы не профессионал, то можете выбрать доверительного управляющего и он будет выполнять за вас все нужные сделки. Если вы имеете соответствующее образование или прошли специальные учебные курсы, тогда заниматься торговлей можно самостоятельно. Примечательно, что несколько десятилетий назад во всем мире в торговле ценными бумагами принимали участие лишь мужчины, то сейчас заметная часть участников — женщины. Особенности характера позволяют им сохранять и преумножать капиталы, и порой результат работы оказывается лучше, чем у коллег-мужчин. В следующих статьях мы подробнее расскажем о женщинах-трейдерах, а сейчас попробуем разобраться в том, что же выгоднее: зарабатывать быстро или трудиться с расчетом на перспективу.