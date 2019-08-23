Что такое финансовый рынок и как на нём зарабатывают

Что такое финансовый рынок и как на нём зарабатывают

Партнерский материал

Портал Teleprogramma.pro выяснил, как с помощью рынка ценных бумаг обеспечить себе достойный доход на пенсии

В поисках хорошего заработка, подработки, либо просто вложения средств многие из нас впервые обращают внимание на ту сферу, рядом с которой раньше даже представить себя не могли. Это финансовый рынок и к большинству людей понимание всех его прелестей приходит лишь в зрелом возрасте.

Что же это такое? Финансовый рынок по сути можно сравнить с обычным, но в качестве товара здесь выступают деньги (включая валюту), золото, банковские кредиты и ценные бумаги. На этом рынке финансовые ресурсы мобилизуются и здесь же перераспределяются.

Одной из важных частей финансового рынка является рынок ценных бумаг, где можно торговать, получая прибыль прямо сейчас, либо вкладывать свои сбережения с целью получения выгоды в будущем. Подробнее о РЦБ, о том, кто и как здесь работает, читайте в материале Teleprogramma.pro.

Фото: pexels.com, freepik.com

Постоянные обитатели и гости рынка

Все, кто приходит на рынок ценных бумаг, хотят заработать денег, а зарабатывать в этой области можно двумя основными способами — делать инвестиции и заниматься спекуляцией. И ещё один способ, для профессионалов — это получение комиссии за управление чужими капиталами, а также консультирование начинающих трейдеров или инвесторов.

Если вы не профессионал, то можете выбрать доверительного управляющего и он будет выполнять за вас все нужные сделки. Если вы имеете соответствующее образование или прошли специальные учебные курсы, тогда заниматься торговлей можно самостоятельно.

Примечательно, что несколько десятилетий назад во всем мире в торговле ценными бумагами принимали участие лишь мужчины, то сейчас заметная часть участников — женщины. Особенности характера позволяют им сохранять и преумножать капиталы, и порой результат работы оказывается лучше, чем у коллег-мужчин. В следующих статьях мы подробнее расскажем о женщинах-трейдерах, а сейчас попробуем разобраться в том, что же выгоднее: зарабатывать быстро или трудиться с расчетом на перспективу.

Трейдинг: через стресс к прибыли

Трейдинг — это действительно выгодная, но одновременно и очень рискованная деятельность на фондовом рынке. Вы покупаете акции каких-то компаний, наблюдаете за динамикой роста цен и, как только произошло подорожание, продаете их и получаете прибыль.

По мере приобретения опыта трейдер учится выстраивать собственные стратегии или пользоваться чужими, уже доказавшими свою эффективность. Он может заключать за день десяток сделок, но прибыль окажется существенной лишь в том случае, если в течение дня какие-то акции сильно подскочили в цене. В противном случае результат работы будет копеечным, а то и вовсе отрицательным.

Еще одна особенность трейдинга заключается в том, что вам необходимо постоянно находиться у компьютера, а также следить за состоянием рынка, изучать и анализировать происходящее. Работа трейдера считается делом крайне «нервным» и людям, не отличающимся особой стрессоустойчивостью, эксперты не рекомендуют этим заниматься.

Фото: pexels.com, freepik.com

Отчасти проблему может решить комфорт на рабочем месте. Если уж от нервного заработка никуда не деться, то хотя бы стоит попробовать убрать прочие раздражающие факторы. Советуем приложить больше усилий к обустройству своего «трейдерского станка» и продумать вопросы эргономики и продуктивности. Комфортное кресло, хороший ноутбук или компьютер, удобный стол, на котором можно разложить все нужное — это база для работы. Дальше стоит подумать насчет экрана. Если для всех нужных данных и приложений не будет хватать диагонали, необходимость в лишних прокрутках или переключении между окнами легко может начать выводить из колеи. Оптимально — когда все можно поместить в пределах одного экрана, еще лучше — если места будет хватать не только для основных инструментов, но также мессенджеров, окна видео плеера, музыки и других приятных мелочей. С мониторами LG UltraWide точно не нужно переживать на этот счет: диагонали 34 дюйма в сочетании с широкоформатными пропорциями 21:9 хватит для всего нужного. А качество картинки, высокое разрешение и поддержка HDR обеспечат возможность расслабиться за играми или фильмами после тяжелого рабочего дня.

Инвестирование как вклад в будущее семьи

Если трейдинг — это по сути игра в рулетку, где особо азартные игроки могут проиграться подчистую, то инвестирование, тем более грамотное, представляет собой надежный способ преумножить капиталы в будущем. Формируя сейчас свой портфель ценных бумаг, люди делают инвестиции в свою старость.

Вот простой пример. В России люди привыкли транжирить деньги, ничего не откладывая и не задумываясь о том, что на пенсии жить им будет куда сложнее. Но если вовремя озаботиться своим будущим и начать инвестировать, бедности удастся избежать.

Если 40-летний работающий россиянин, который сейчас получает зарплату 35 000 рублей в месяц, хочет в старости иметь такой же доход, он должен откладывать примерно по 10 000 — 12 000 рублей в месяц и инвестировать в самый консервативный инструмент нашего фондового рынка — ОФЗ (Облигации федерального займа, выпускаемые Минфином РФ) с доходностью 8% годовых. В этом случае после 60-65 лет, помимо своей пенсии, он или она будет получать еще около 20 000 рублей дохода ежемесячно.

Не забываем, что помимо облигаций ОФЗ часть сэкономленных денег можно вкладывать и в более рискованные инструменты — в акции, например. Там риск больше, но и доходность тоже. Если повезет, необходимый капитал для обеспечения достойной старости будет составлен гораздо раньше выхода на пенсию. Сложно сказать, в какой роли вы сможете достигнуть большего успеха — трейдера или инвестора, или же на двух фронтах сразу. Но безусловно, имея свободные деньги, стоит попробовать себя и в этой области, дабы спустя десятилетия не жалеть об упущенных возможностях. Если тема вас заинтересовала, оставайтесь с нами и мы продолжим делиться информацией, полезной для новичков финансового рынка.

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Что такое финансовый рынок и как на нём зарабатывают
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