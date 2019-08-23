Что такое финансовый рынок и как на нём зарабатывают

В поисках хорошего заработка, подработки, либо просто вложения средств многие из нас впервые обращают внимание на ту сферу, рядом с которой раньше даже представить себя не могли. Это финансовый рынок и к большинству людей понимание всех его прелестей приходит лишь в зрелом возрасте.
Что же это такое? Финансовый рынок по сути можно сравнить с обычным, но в качестве товара здесь выступают деньги (включая валюту), золото, банковские кредиты и ценные бумаги. На этом рынке финансовые ресурсы мобилизуются и здесь же перераспределяются.
Одной из важных частей финансового рынка является рынок ценных бумаг, где можно торговать, получая прибыль прямо сейчас, либо вкладывать свои сбережения с целью получения выгоды в будущем. Подробнее о РЦБ, о том, кто и как здесь работает, читайте в материале Teleprogramma.pro.
Постоянные обитатели и гости рынка
Все, кто приходит на рынок ценных бумаг, хотят заработать денег, а зарабатывать в этой области можно двумя основными способами — делать инвестиции и заниматься спекуляцией. И ещё один способ, для профессионалов — это получение комиссии за управление чужими капиталами, а также консультирование начинающих трейдеров или инвесторов.
Если вы не профессионал, то можете выбрать доверительного управляющего и он будет выполнять за вас все нужные сделки. Если вы имеете соответствующее образование или прошли специальные учебные курсы, тогда заниматься торговлей можно самостоятельно.
Примечательно, что несколько десятилетий назад во всем мире в торговле ценными бумагами принимали участие лишь мужчины, то сейчас заметная часть участников — женщины. Особенности характера позволяют им сохранять и преумножать капиталы, и порой результат работы оказывается лучше, чем у коллег-мужчин. В следующих статьях мы подробнее расскажем о женщинах-трейдерах, а сейчас попробуем разобраться в том, что же выгоднее: зарабатывать быстро или трудиться с расчетом на перспективу.
Трейдинг: через стресс к прибыли
Трейдинг — это действительно выгодная, но одновременно и очень рискованная деятельность на фондовом рынке. Вы покупаете акции каких-то компаний, наблюдаете за динамикой роста цен и, как только произошло подорожание, продаете их и получаете прибыль.
По мере приобретения опыта трейдер учится выстраивать собственные стратегии или пользоваться чужими, уже доказавшими свою эффективность. Он может заключать за день десяток сделок, но прибыль окажется существенной лишь в том случае, если в течение дня какие-то акции сильно подскочили в цене. В противном случае результат работы будет копеечным, а то и вовсе отрицательным.
Еще одна особенность трейдинга заключается в том, что вам необходимо постоянно находиться у компьютера, а также следить за состоянием рынка, изучать и анализировать происходящее. Работа трейдера считается делом крайне «нервным» и людям, не отличающимся особой стрессоустойчивостью, эксперты не рекомендуют этим заниматься.
Отчасти проблему может решить комфорт на рабочем месте. Если уж от нервного заработка никуда не деться, то хотя бы стоит попробовать убрать прочие раздражающие факторы. Советуем приложить больше усилий к обустройству своего «трейдерского станка» и продумать вопросы эргономики и продуктивности. Комфортное кресло, хороший ноутбук или компьютер, удобный стол, на котором можно разложить все нужное — это база для работы. Дальше стоит подумать насчет экрана. Если для всех нужных данных и приложений не будет хватать диагонали, необходимость в лишних прокрутках или переключении между окнами легко может начать выводить из колеи. Оптимально — когда все можно поместить в пределах одного экрана, еще лучше — если места будет хватать не только для основных инструментов, но также мессенджеров, окна видео плеера, музыки и других приятных мелочей. С мониторами LG UltraWide точно не нужно переживать на этот счет: диагонали 34 дюйма в сочетании с широкоформатными пропорциями 21:9 хватит для всего нужного. А качество картинки, высокое разрешение и поддержка HDR обеспечат возможность расслабиться за играми или фильмами после тяжелого рабочего дня.
Инвестирование как вклад в будущее семьи
Если трейдинг — это по сути игра в рулетку, где особо азартные игроки могут проиграться подчистую, то инвестирование, тем более грамотное, представляет собой надежный способ преумножить капиталы в будущем. Формируя сейчас свой портфель ценных бумаг, люди делают инвестиции в свою старость.
Вот простой пример. В России люди привыкли транжирить деньги, ничего не откладывая и не задумываясь о том, что на пенсии жить им будет куда сложнее. Но если вовремя озаботиться своим будущим и начать инвестировать, бедности удастся избежать.
Если 40-летний работающий россиянин, который сейчас получает зарплату 35 000 рублей в месяц, хочет в старости иметь такой же доход, он должен откладывать примерно по 10 000 — 12 000 рублей в месяц и инвестировать в самый консервативный инструмент нашего фондового рынка — ОФЗ (Облигации федерального займа, выпускаемые Минфином РФ) с доходностью 8% годовых. В этом случае после 60-65 лет, помимо своей пенсии, он или она будет получать еще около 20 000 рублей дохода ежемесячно.
Не забываем, что помимо облигаций ОФЗ часть сэкономленных денег можно вкладывать и в более рискованные инструменты — в акции, например. Там риск больше, но и доходность тоже. Если повезет, необходимый капитал для обеспечения достойной старости будет составлен гораздо раньше выхода на пенсию. Сложно сказать, в какой роли вы сможете достигнуть большего успеха — трейдера или инвестора, или же на двух фронтах сразу. Но безусловно, имея свободные деньги, стоит попробовать себя и в этой области, дабы спустя десятилетия не жалеть об упущенных возможностях. Если тема вас заинтересовала, оставайтесь с нами и мы продолжим делиться информацией, полезной для новичков финансового рынка.