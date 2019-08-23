Как меняется графический дизайн

4. Эклектика соседствует с естественностью

Всем давно надоели безликие постановочные фотографии из фотостоков, так что куда лучше этих иллюстраций внимание пользователей на себя обращают живые естественные кадры. Иногда даже стоит добавить им немного «технического брака», типа мягкого фокуса, шумов или легкой смазанности движения. Если же все-таки без стерильных кадров не обойтись, стоит искать неожиданные смешения стилей, которые могут помочь им выделиться на фоне прочих. Например, используйте глитч-эффекты, миксуйте кадры фотостоков с иллюстрациями и даже 3D-графикой.

5. Мобильные интерфейсы на первом месте

Из-за распространенности смартфонов, в дизайне теперь господствует принцип mobile first, так что многие интерфейсы разрабатываются сначала с прицелом на небольшие экраны мобильных устройств и только потом — для ноутбуков и мониторов компьютеров. Из-за этого дизайнерам приходится искать новые способы эффективного самовыражения в условиях ограниченного пространства. Например, в этом году гигантизм шрифтов начинает подменять иллюстрации, используются «жидкие» формы и асимметрия в изображениях, негативное пространство помогает правильно расставлять акценты, а также хорошо работает фоновое видео, асимметричная верстка и отсутствие выстроенных по сетке блоков. В общем, все сделано для того, чтобы в пределах очень небольшого экрана уместить все важное, нужное и интересное.

Одновременно с изменениями многих классических решений в дизайне, например, отказе от верстки элементов по классической сетке, меняются также и рабочие инструменты. Каких-то 3-5 лет назад само слово «дизайнер» моментально ассоциировалось с продуктами Adobe — Photoshop и Illustrator. Чуть раньше в моде был софт от Corel. Теперь дизайнеры активно переходят на новые разработки и охотно экспериментируют с совсем еще молодыми программными продуктами. В частности, на большую сцену вышел Sketch и, за счет бесчисленного количества дополнений, ускоряющих рабочий процесс, успел стать новым стандартом в работе с векторной графикой и разработкой интерфейсов. Кроме того, важную роль начинают играть инструменты для прототипирования и командной работы, например, Zeplin активно используется при взаимодействиях дизайнеров с разработчиками и верстальщиками. Отдельного упоминания заслуживают такие решения как Figma. Это — сервис для создания интерфейсов и командной работы специалистов, работающий в браузере. К нему пока относятся настороженно, но сам факт появления онлайн-сервиса для серьезной работы не может не удивлять.

Разумеется, по мере появления новых трендов в дизайне и инструментов для их реализации, у специалистов постоянно растут требования к устройствам для работы. На первом месте — мониторы, а одно из лучших сейчас решений — флагманский LG UltraWide 34WK95U-W. Эта модель практически не имеет аналогов на рынке за счет использования соотношения сторон 21:9 и высокого разрешения 5120×2160 пикселей, матрицы Nano IPS, поддержки VESA DisplayHDR 600 и охвату 98% палитры DCI-P3. Все эти характеристики складываются в практически идеальный продукт для дизайнера, поскольку предлагает плотность пикселей актуальную сейчас и с запасом на будущее, точнейшую цветопередачу с возможностью аппаратной калибровки, а главное, размер и пропорции экрана, которые помогут профессионалам быть более эффективными и продуктивными.