Монитор для творчества

Обзор и опыт использования LG UltraWide 34WK95U-W

LG UltraWide 34WK95U-W — флагманский монитор с практически уникальным набором характеристик. Во-первых, тут используется широкий формат с соотношением сторон 21:9, а разрешение составляет внушительные 5120×2160 пикселей. Во-вторых, сама матрица изготовлена по технологии Nano IPS, что ранее не встречалось в устройствах этого класса. Кроме того, поддерживается широкий динамический диапазон с сертификацией по стандарту VESA DisplayHDR 600, а цветовой охват составляет 98% профессиональной палитры DCI-P3. С таким набором характеристик этот монитор играет в двух классах одновременно: во-первых, это технологический Hi-End, во-вторых, отличное решение для профессионального использования в творчестве.

По дизайну LG UltraWide 34WK95U-W демонстрирует явное позиционирование в флагманском сегменте. Монитор выглядит стильно, дорого и качественно. Собран он тоже на высоком уровне. Обращает на себя внимание очень тонкая рамка по периметру экрана, ее толщина составляет всего несколько миллиметров. Из-за этого даже пришлось перенести логотип из под экрана на скругленную подставку ArcLine. Лицевая часть монитора черная, чтобы и без того тонкие рамки вокруг экрана казались еще менее заметными, подставка выполнена в серебристом цвете, что положительно играет на восприятие стоимости продукта. А спинка изготовлена из текстурного белого пластика, за счет чего монитор хорошо смотрится не только вплотную к стене, но также и при использовании на открытых пространствах.

Важный момент также связан с возможностями регулировки монитора. С разбегом в 110 мм есть регулировка экрана по высоте, угол наклона меняется от — 5 до 15 градусов. При этом у LG UltraWide 34WK95U-W нет проблем с развесовкой — размер подставки и ее скругление подобраны оптимально для того, чтобы в любом положении монитор уверенно стоял на столе и практически не раскачивался, когда пользователь садится или встает с рабочего места. В итоге можно говорить о близкой к идеалу эргономике, когда у продукта все хорошо даже с косвенными вопросами удобства использования. Экран можно настроить так, чтобы он идеально вписался под рост человека, высоту стула или стола. А если нужно, есть поддержка крепления VESA 100×100 мм для настенной установки монитора на рабочем месте.

Для специалистов творческих профессий важную роль играют интерфейсы подключения, и с этим тут полный порядок. На задней панели есть DisplayPort, пара HDMI, столько же USB 3.0, а еще быстрый Thunderbolt 3. Последний может использоваться для подключения новых моделей MacBook, когда одновременно происходит передача изображения и зарядка ноутбука — мощность на выходе составляет 85 Вт. Еще один любопытный нюанс заключается в том, что для UltraWide 34WK95U-W инженеры решили отказаться от внешнего блока питания и интегрировали его в корпус, тем самым избавив пользователей от поиска места для него позади стола и лишних ухищрений с проводами.

Руслан Гибадуллин, дизайнер, основатель студии PROКоллаборация

Лично я давно определил главные критерии «своего» монитора. Первое: не буду единственным, кто скажет, что в работе дизайнера огромную роль играет цветопередача. Особенно актуально для работы с полиграфическими материалами, когда нужно попасть в цвет, важно видеть разницу между оттенками серого-белого, контрастность. Здесь я всегда советую заказчику: посмотрите готовую работу на телефоне. Часто у мобильных более точная цветопередача, чем у мониторов для простого пользователя. Второе: монитор должен матовым и чем больше, тем лучше. Глянцевые поверхности бликуют и мешают работе, теряешь картинку, устают глаза. Особое внимание в мониторе LG UltraWide 34WK95U-W уделено качеству изображения. LG 34WK95U-W сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR 600, то есть технология 12-зональной динамической подсветки Local Dimming способна выдавать пиковую яркость 600 кд/м². Производитель использует технологию Nano IPS, что по своей сути напоминает Quantum Dot, но вместо дополнительной пленки инженеры LG придумали более изящное решение — нанесение наночастиц непосредственно на подсветку экрана. На выходе мы получаем реалистичные и насыщенные цвета, а также значительно увеличение цветового охвата. Этот монитор поддерживает 98% палитры DCI-P3, которой оперируют про видеомонтаже и цветокоррекции фильмов голливудского уровня. Впрочем, хвалить этот экран можно не только за цвета. LG удалось добиться отличных показателей по всем характеристикам экрана, в числе которых и высокая яркость, и равномерность подсветки, контрастность без серьезного падения даже при просмотре изображения под углом. Кроме того, полуматовое покрытие экрана снижает количество нежелательных бликов и искажений, где бы ни был установлен монитор.

Монитор LG 34WK95U-W подкупает тем, насколько хорошо он ориентирован на профессиональное использование. Кажется, дизайнеру или иллюстратору нечего больше желать от экрана при выборе этой модели. Тут и высочайшее разрешение для максимально детализированной картинки, и близкие к идеалу характеристики цветопередачи, яркости, контраста и равномерности подсветки. Еще один важный момент — наличие понятной, но в то же время очень функциональной утилиты True Color Pro для аппаратной калибровки монитора с возможностью записи двух пользовательских профилей в LUT монитора, то есть без участия видеокарты компьютера или ноутбука в цветопередаче.

Важную роль также играют UltraWide пропорции дисплея, то есть 21:9. Рабочие приложения едва ли есть смысл открывать на полный экран, зато появляется возможность эффективного использования двух или трех программ одновременно. Например, в один момент может быть запущен Sketch, мессенджер Slack и почта. В такой конфигурации появляется возможность работать над дизайном, оставаясь на связи с командой и клиентом. То есть, без необходимости сворачивать и разворачивать окна, теряя собранность и фокусировку на работе. А на некоторых этапах можно открыть приложение для совместной работы над прототипами и, опять же, держать в центре внимания не только свою задачу, но также и все происходящее в работе коллег.

LG UltraWide 34WK95U-W — монитор, который действительно круто решает не только текущие задачи дизайнера, но также имеет колоссальный технологический задел на будущее, что дает возможность долгое время вообще не думать о необходимости обновления техники. Кроме того, с ним получается обеспечить мощный прирост продуктивности и получить серьезные преимущества в работе на длинной дистанции. Возможность одновременной работы с несколькими окнами в высоком разрешением значительно меняет представления о выполнении повседневных задач.