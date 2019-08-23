Как выбрать монитор для дизайнера?

Монитор для дизайнера — один из основных рабочих инструментов, причем к нему всегда предъявляют действительно много требований. Если для условного киберспортсмена достаточно быстрого отклика матрицы и небольшой диагонали, то в творческих профессиях роль играют практически все параметры самого дисплея и продукта в целом. Коротко и по делу рассказываем об основных особенностях мониторов, которые будут важны дизайнеру на примере флагманского LG UltraWide 34WK95C-W.
1. Больше = лучше
Сравнительно недавно считалось, что дизайнерам достаточно мониторов с диагональю около 27 дюймов. Это было оптимальным решением, чтобы на экране комфортно помещалась рабочая область условного Adobe Photoshop и необходимые панели инструментов. В последнее время ситуация стала меняться, теперь профессионалы не готовы ограничиваться только одним окном. Они хотят пользоваться дополнительными приложениями. Например, большую роль играет тесное взаимодействие дизайнеров с продакт-менеджерами, программистами и верстальщиками, редакторами интерфейсных текстов и другими специалистами, которые должны делать свою часть работы параллельно творческому процессу. Мониторы LG UltraWide с соотношением сторон 21:9 позволяют не только держать открытыми мессенджеры, почтовые клиенты или командные таск-менеджеры типа Asana или Trello рядом с основным рабочим приложением, но даже использовать такие пары тяжеловесов как Sketch для создания дизайна и Zeplin для совместной работы с прототипами. С умом организованная работа с несколькими окнами обеспечит весомый прирост к личной продуктивности и повысит эффективность командной работы.
2. Плотность пикселей — на максимум
В то время как некоторые смартфоны уже щеголяют экранами с 4K разрешением (впрочем, оставим за скобками обоснованность этого) работать с Full HD и даже 2K экраном не каждому дизайнеру будет уместно. Требования к размеру создаваемого контента и плотности пикселей постоянно растут, а значит, мониторы стоит выбирать с учетом непрекращающейся гонки разрешений. В случае с экранами UltraWide лучшее из возможного — 5К матрицы, такие как у флагманского LG 34WK95C-W. Это мощный рабочий инструмент не только для текущей работы, но также и весомый технологический задел на будущее. Да и в свободное от проектов время такой экран позволит отдохнуть за просмотром фильмов в максимальном качестве или поиграть в высоком разрешении и с поддержкой HDR. Никто же не отменял возможность черпать вдохновение в сериалах, кинематографе и виртуальных мирах?
3. О выборе технологий
Для разных задач подходят матрицы разного типа. Например, киберспортсмены выбирают быстрые TN-матрицы и готовы при этом жертвовать углами обзора и цветопередачей, для игр домашними вечерами неплохо подходят изогнутые VA-экраны, дающие возможность максимального погружения, а лучший вариант для просмотра кино — OLED с его идеальным черным цветом. Для дизайнеров, фотографов, иллюстраторов и представителей других творческих профессий пока не придумали ничего лучше IPS-экранов с их точной цветопередачей, высокой яркостью и контрастом. Впрочем, даже самую подходящую технологию всегда можно улучшить. Например, в актуальных моделях флагманских мониторов LG используются матрицы Nano IPS, у которых на светодиодный экран нанесены наночастицы, поглощающие избыточное свечение определенных длин волн. Это значительно повышает яркость и реалистичность цветопередачи.
Михаил Епихин, дизайнер:
«Для дизайнера качество техники играет огромную роль. Далекий от профессии человек порой даже не замечает как важна, например, цветопередача монитора. Если качество хромает, то дизайнер видит красный, а заказчик коричневый. Вот уже на специалиста смотрят с недоверием…
Условно говоря, дизайнер не сделает хорошую работу на мониторе, который предназначен для среднестатистического пользователя. Я тестировал мониторы от LG — это конечно, находка для людей нашей профессии. За счет необычности формы подключается периферийное зрение, и ты можешь сразу оценить работу под более удобным углом.
Плюс комфортный размер монитора. Фишка в том, что можно сразу открыть несколько программу, например фотошоп, иллюстратор, браузер, текстовый документ. Расставляешь их по углам и каждый величиной с рабочий стол ноутбука. То есть, не теряешь драгоценные секунды, чтобы переключиться, просто перевел взгляд и знаешь следующую задачу».
4. Оттенки под контролем
Цветовой охват монитора — важный момент для работы любого дизайнера. Если экран не способен правильно передавать все оттенки и полутона, результат может оказаться не соответствующим ожиданиям. Особенно это актуально для полиграфии. При повседневном использовании монитора достаточно иметь поддержку 100% палитры sRGB, но для дизайнеров необходимым минимумом становится палитра Adobe RGB. Впрочем, всегда есть к чему стремиться, поэтому самым лучшим выбором для профессионалов станет наличие поддержки цветового пространства DCI-P3, распространенного в мастер-мониторах киностудий мирового уровня.
5. Цвет: ожидание и реальность
Для фотографа-фрилансера или дизайнера на несложных проектах максимальная точность цветопередачи не играет первоочередной роли. Например, многие обходятся более-менее стандартными параметрами с уместной в таких случаях погрешностью. Но когда речь идет о действительно крутых проектах, полиграфии, интерфейсах и при работе по строгим брендбукам, крайне важными становится корректная цветопередача и уверенность в соответствии выполняемой работы стандартам. Особенность флагманских LG UltraWide — точная заводская калибровка. Это означает, что мониторы готовы к работе буквально из коробки и сразу же могут использоваться в профессиональных целях. Впрочем, нужно учитывать также и специфические требования к цвету. Не лишним будет убедиться, что монитор поддерживает аппаратную калибровку при помощи внешних устройств.
6. Комфорт в работе
Помимо качественных характеристик самого экрана, нельзя также недооценивать удобство работы за монитором в целом. Важно иметь возможность подобрать комфортное положение, в котором спина, шея, плечи и руки не будут уставать даже при очень насыщенной работе в авральном режиме. Эргономика рабочего места для дизайнеров играет важнейшую роль, ведь без возможности подстроить идеальную высоту и угол наклона экрана, есть шанс значительно потерять в комфорте. А в долгосрочной перспективе это приводит к проигрышу в эффективности работы. Идеальный вариант — когда производитель монитора предлагает достаточную гибкость выбора как высоты экрана, так и его наклона относительно пользователя в зависимости от роста, высоты стола и кресла. Например, владельцы LG 34WK95C-W смогут менять высоту монитора на подставке в пределах 110 мм, а также наклонять экран от −5° вперед до 15° назад.
7. Эстетика продукта
Раз уж мы говорим о творчестве, нельзя забывать также и о внешней привлекательности используемых продуктов. Как правило, дизайнеры очень трепетно относятся к рабочему месту — не важно, будет ли это идеальный минималистичный порядок, либо же творческий хаос — роль играет экстерьер устройств и аксессуаров. LG 34WK95C-W на сто процентов соответствует ожиданиям от флагманского продукта. Корпус монитора из текстурного белого пластика сзади и черной отделки лицевой стороны дополняет лаконичная полукруглая подставка подставка ArcLine с отделкой серебристым металликом. Рамки по периметру дисплея практически незаметны — они тонкие и не обращают на себя внимание, позволяя полностью фокусироваться на работе с контентом. Внешний вид — серьезное преимущество серии UltraWide, ведь пока многие профессиональные продукты имеют утилитарный и безликий дизайн, мониторы LG способны привлекать внимание и создавать эстетический комфорт на рабочем месте.