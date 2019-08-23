Как выбрать монитор для дизайнера?

Семь моментов, на которые нужно обратить внимание.

Монитор для дизайнера — один из основных рабочих инструментов, причем к нему всегда предъявляют действительно много требований. Если для условного киберспортсмена достаточно быстрого отклика матрицы и небольшой диагонали, то в творческих профессиях роль играют практически все параметры самого дисплея и продукта в целом. Коротко и по делу рассказываем об основных особенностях мониторов, которые будут важны дизайнеру на примере флагманского LG UltraWide 34WK95C-W.

1. Больше = лучше

Сравнительно недавно считалось, что дизайнерам достаточно мониторов с диагональю около 27 дюймов. Это было оптимальным решением, чтобы на экране комфортно помещалась рабочая область условного Adobe Photoshop и необходимые панели инструментов. В последнее время ситуация стала меняться, теперь профессионалы не готовы ограничиваться только одним окном. Они хотят пользоваться дополнительными приложениями. Например, большую роль играет тесное взаимодействие дизайнеров с продакт-менеджерами, программистами и верстальщиками, редакторами интерфейсных текстов и другими специалистами, которые должны делать свою часть работы параллельно творческому процессу. Мониторы LG UltraWide с соотношением сторон 21:9 позволяют не только держать открытыми мессенджеры, почтовые клиенты или командные таск-менеджеры типа Asana или Trello рядом с основным рабочим приложением, но даже использовать такие пары тяжеловесов как Sketch для создания дизайна и Zeplin для совместной работы с прототипами. С умом организованная работа с несколькими окнами обеспечит весомый прирост к личной продуктивности и повысит эффективность командной работы.

2. Плотность пикселей — на максимум В то время как некоторые смартфоны уже щеголяют экранами с 4K разрешением (впрочем, оставим за скобками обоснованность этого) работать с Full HD и даже 2K экраном не каждому дизайнеру будет уместно. Требования к размеру создаваемого контента и плотности пикселей постоянно растут, а значит, мониторы стоит выбирать с учетом непрекращающейся гонки разрешений. В случае с экранами UltraWide лучшее из возможного — 5К матрицы, такие как у флагманского LG 34WK95C-W. Это мощный рабочий инструмент не только для текущей работы, но также и весомый технологический задел на будущее. Да и в свободное от проектов время такой экран позволит отдохнуть за просмотром фильмов в максимальном качестве или поиграть в высоком разрешении и с поддержкой HDR. Никто же не отменял возможность черпать вдохновение в сериалах, кинематографе и виртуальных мирах?