PRO Покупки Что подарить на день рождения студенту, чтобы его удивить
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Что подарить на день рождения студенту, чтобы его удивить

На правах рекламы Юлия Гончарова

Это устройство, которое позволит смотреть фильмы и играть в игры!

«Тааак… Через неделю сыну 18 лет исполняется, а мы до сих пор не придумали, что ему подарить!» – примерно такие мысли проносились у меня в голове, пока я торопливо перебирала варианты. Да и год выдался непростой: сначала Валера сдавал ЕГЭ, потом поступал, потом учился на первом курсе. Такое впечатление, что не 12 месяцев прошло, а 12 дней. И вот сидим мы с мужем, думаем, но никаких идей по поводу подарка не приходит.

Проектор LG CineBeam HU80KSW. Фото: pexels.com, предоставлено рекламодателем

Начинаем думать – что надо студенту, если и ноутбук, и домашний компьютер есть. Приставку игровую в прошлом году купили… Валера у нас еще музыкой занимается, но всякие диджейские приспособления у него уже есть. Да и здесь большая вероятность купить не то. При этом спрашивать «Что ты хочешь на день рождения?» и потом дарить желаемое у нас в семье не принято – должен быть сюрприз.

Фото: pixabay.com

Сидим, перебираем варианты. Тут звонит моя мама и интересуется: что подарить внуку. Говорю, что идей нет и не предвидится. А она и говорит: «Раз он у вас на концертах разных выступает, ему нужна светомузыка». И здесь осеняет уже меня: нужен проектор. Причем не только для выступлений и «светомузыки», а еще и как замена домашнего телевизора – мы его давно планировали обновить. Подумали, сравнили и заказали LG CineBeam HU80KSW.

Проектор LG CineBeam HU80KSW. Фото: pexels.com, предоставлено рекламодателем

Настал день рождения Валеры. Праздновать сын собирался с друзьями, но не дома, а лофт арендовать, чтобы от домашних хлопот меня избавить. С утра пришли Валеру поздравлять, вручаем проектор. Он как понял, что мы ему подарили – очень удивился. Говорит: «Как это вы угадали?». Оказалось, в лофте, где они праздновать будут, только музыкальная система есть, а телевизора нет. Валерин однокурсник даже собрался на такси «плазму» из дома везти, чтобы гости могли в приставку поиграть.

Проектор LG CineBeam HU80KSW. Фото: pexels.com, предоставлено рекламодателем

День рождения сына прошел на ура, а наш подарок занял прочное место в жизни семьи. Валера играет на приставке, берет проектор на выступления и вечеринки, а я иногда пересматриваю свои любимые фильмы в хорошем качестве. Благо, в проекторе есть функция Smart TV и онлайн-кинотеатр Megogo с премиум-подпиской на год. А по поводу хорошего качества – это не фигура речи. HU80KSW поддерживает разрешение 4K UHD, что в четыре раза больше «телевизионного» Full HD. Но больше всего подарком гордится мой муж, который очень любит надежные и долговечные вещи. Он подсчитал, что если пользоваться проектором по 4 часа в день, то лазерного источника света хватит на 14 лет, причем яркость не будет «садиться» со временем. Вполне возможно, что наши внуки будут смотреть мультики на этом самом проекторе…

 

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Что подарить на день рождения студенту, чтобы его удивить
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