Как мы оборудовали в квартире кинотеатр и не пожалели

Нет возможности ходить в кино? Теперь это не проблема!

Мы с мужем редко ходим в кино. Причина — несовпадение наших биологических часов с расписанием сеансов. Мы оба — хронические жаворонки, поэтому на любом фильме, который идет позже шести вечера, почти всегда засыпаем. Друзья даже шутят: «С Володей в кино были? Кто первым уснул: ты или он?». Ходить по выходным на утренние сеансы тоже не вариант: там идут, в основном, детские фильмы.

Решение подсказала дочка. Говорит: «Купите «плазму» во всю стену или проектор и смотрите кино, когда вздумается!». Остановились на проекторе: комната у нас вытянутая и одна стена как раз свободна — туда можно экран повесить. Начали разбираться: как этот проектор к потолку подвесить, как провода провести… К счастью, недавно сделанный ремонт портить не пришлось: никаких строительных работ не понадобилось. Поставили его сверху шкафа и — порядок. А из кабелей там только сетевой шнур — все остальное беспроводное.

Консультант в магазине спросил, хотим мы модель со светодиодным источником света (LG CineBeam HF60LSR) или с лазерным (LG CineBeam HF80LSR). Если честно, то я разницы на глаз не увидела, но супруг изучил характеристики и сказал, что лазерная модель дает большую максимальную яркость. Комната у нас длинная и с окнами, поэтому выбрали HF80LSR. Хотя лично мне этот проектор понравился тем, что он узкий, всего 10 сантиметров. Купили, в общем.

Принесли домой, поставили. Надо сказать, что интерьера проектор не испортил. На шкафу, если смотреть издалека, напоминает то ли вазочку, то ли статуэтку. Дочка в комнату зашла, проектор увидела, обрадовалась. Стала намекать, что у нее в комнате тоже телевизор не очень новый и все такое. Сошлись на том, что проектор будет жить «на два дома» – кто собирается кино смотреть, тот его себе в комнату и берет. Тем более, что перенести и настроить его на новом месте – дело пары минут.

После подключения к Wi-Fi оказалось, что изображение со смартфона или планшета можно беспроводным образом на проектор передавать и на большом экране смотреть. Тут непонятно, кто больше обрадовался: дочка или я. Просто мы с мужем много ездим и, соответственно, снимаем фото и видео. Так вот, на большом экране оказалось гораздо удобнее отсматривать и сортировать сделанные записи. Пульт управления у проектора удобный, отслеживает движения, можно курсор двигать, как мышкой на компьютере.

Колонки у проектора есть свои, встроенные, но продавец нам посоветовал дополнительно купить беспроводную акустику. Купили и не прогадали: для нашей большой комнаты звука встроенных колонок не хватало. Особенно, если смотреть кино, хрустя попкорном… Саундбар поставили на полку около стены-экрана, сабвуфер – рядом на пол. Подключили к проектору по Bluetooth, посмотрели, послушали, и я начала понимать, что мы действительно сможем устроить кинотеатр дома!

Теперь у нас началась совсем другая жизнь. Регулярно смотрим новинки кино через Smart TV и онлайн-кинотеатр (годовая премиум-подписка на Megogo идет в подарок к проектору). Дочка помимо фильмов смотрит записи концертов любимых групп, поэтому приобретение беспроводных наушников оказалось нелишним :).

А еще мы стали приглашать друзей на домашние киновечеринки. В ассортименте попкорн, новые фильмы или видео, снятое в поездках. Но, самое главное, что мы теперь сами выбираем, когда устроить сеанс и поэтому больше не засыпаем на середине фильма!