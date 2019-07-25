Как грамотно организовать дома кинотеатр для всей семьи

Наша героиня делится с читателями историей о том, почему кинопроектор — это идеальное решение для родителей с детьми.

Я, как работающая из дома мама с двумя детьми-дошкольниками, очень люблю детское кино и, в частности, мультики. Причем, люблю за сам факт их существования. Я не одобряю родителей, которые «затыкают» детей планшетом или телефоном, но порой ребенка нужно чем-то занять, чтобы дать себе хотя бы полчасика передышки.

Мультфильмы для этого подходят идеально. А лучше всего не полнометражные, а именно мультсериалы. Длительность одного выпуска (10–20 минут) идеально подходит, чтобы выпить чашку кофе, сделать пару важных звонков и вновь вернуться к детям. Полтора-два часа «длинного» кино, по моему опыту, маленьких детей все-таки утомляют.

Попробуйте провести эксперимент. Задайте любому из своих знакомых вопрос: «Кто такие Тюк-Тюк и Аристотель?» Бездетные респонденты, скорее всего, удивленно улыбнутся или вспомнят древнегреческого философа. А вот все родители безошибочно определят героев мультсериала «Бумажки» студии «Паровоз». А что вы хотите? Раз это смотрят дети, значит и нам положено знать, кто такие Лео и Тиг, Вуфсень и Пупсень (не говоря уже о Маше и Медведе). Лично я не показываю детям новые мультики, не посмотрев сначала пару серий.

Впрочем, с качеством детской видеопродукции сегодня проблем нет. На повестке дня не менее важная задача: создать комфортные условия для просмотра. Мне кажется, что смотреть кино — это важное дело, которое нельзя делать на бегу. Именно поэтому я стараюсь выбираться с детьми в кинотеатр, по возможности делая из этого запоминающееся событие. Правда, такой вариант подходит не всем: у кого-то ребенок не может просидеть пяти минут, не попрыгав, кто-то привел малыша, который испугался громкого звука… в общем, детские сеансы в кинотеатре — вещь особая, не попробуешь, не поймешь.

Поэтому постепенно мы с мужем пришли к мысли, что кинозал стоит организовать на дому. Вариант с большим телевизором отмели сразу: даже 40» панель и близко не напоминает огромный киноэкран, а на громадные 4К-телевизоры во всю стену банально не хватает денег. В качестве компромиссного варианта был выбран короткофокусный проектор LG CineBeam HF65LSR, но, как оказалось, он ничуть не хуже дорогой «плазмы».

Смотрите сами. Большой телевизор надо вешать на стену (ее придется дырявить, так что перестановку в комнате уже не сделать). Короткофокусный проектор просто ставится рядом со стеной (в нашем случае она светло-кремовая, экран покупать не понадобилось). При этом полученное изображение может достигать 100» по диагонали (это больше 2,5 метра — такой телевизор еще поискать!).

В телевизоре изображение формируется прямым светом, при использовании проектора — отраженным, что снижает нагрузку на глаза. Единственный минус в данном случае — при просмотре фильма на проекторе надо приглушать свет в комнате. Но мне кажется, что это как раз и должно создавать для детей атмосферу кинотеатра!

При выборе проектора мы с мужем сразу поняли, что нам нужна короткофокусная модель с Smart TV. Из двух подходящих вариантов: HF85LSR и HF65LSR мы выбрали второй. Подкупил практически вечный источник света с ресурсом 30 000 часов и большая диагональ экрана при разумной цене. Модели с «классической» схемой установки (сверху-сзади от зрителя) мы не рассматривали и вот почему. Вдруг детям захочется потанцевать под музыку из любимого мультика (спойлер: а им обязательно захочется). Когда проектор стоит сзади, то на экране неизбежно появится «театр теней». В случае с короткофокусным проектором такого не случится.

Наличие Smart TV сегодня — это уже стандарт «де-факто». В проекторе он работает точно так же, как в «умных» телевизорах: надо только настроить подключение к Интернету. Отмечу разве что удобный пульт управления, с которым дети научились обращаться быстрее меня, и наличие приложения с фильмами Megogo с оплаченной премиум-подпиской на год. Теперь чада могут смотреть свои любимые мультики, а вечером, уложив детей спать, мы с мужем забираем проектор в нашу комнату и выбираем в онлайн-кинотеатре фильмы по своему вкусу. И вот тут понимаешь, что настоящее родительское счастье начинается, когда дети уложены спать!