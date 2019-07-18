Как правильно приобрести подержанное авто

По статистике, люди все чаще покупают подержанные автомобили, ведь они стоят дешевле новых машин. Но выбирая автомобиль, следует учитывать тип кузова, привода и другие характеристики в зависимости от целей использования транспортного средства. Например, если автомобиль нужен для поездок по городу, то можно приобрести хэтчбек. Людям, которые чаще всего выезжают за город, подойдет седан. А для перевозок вещей – универсал. Если вы копили деньги в рублях, чтобы потом поменять их на иностранную валюту, то следите за тем, какой сейчас курс доллара, чтобы произвести обмен как можно выгоднее.

Процесс покупки машины

Для того, чтобы купить автомобиль, нужно:

Определиться с маркой и моделью. После чего можно искать варианты. Благодаря интернету выбрать машину можно не выходя из дома. На разных сайтах очень большое разнообразие подержанных авто.

Проверить транспортное средство. Для проверки истории авто нужно позвонить продавцу, узнать ВИН и государственный номер авто. Благодаря им можно узнать всю информацию о машине на специальных сайтах для такой проверки.

Пообщаться с продавцом. Прежде чем ехать и смотреть машину, следует спросить продавца о пробеге автомобиля, авариях, количестве фактических владельцев. Разговаривайте доброжелательно.

Проверить техническое состояние. Определившись с конкретной машиной, надо обязательно проверить ее техническое состояние. Это один из важных этапов. Следует обратить внимание на внешнее состояние автомобиля, цвет выхлопа, состояние шин, коррозии и сколы, если они имеются. Не бойтесь задавать вопросы продавцу. Можно спросить о замене деталей, покраске авто и т.д.

Согласовать цену. Цели продавца и покупателя разные. Если первый хочет продать дороже, то второй – купить дешевле. Торговаться с продавцом можно! Для удачного торга следует акцентировать свое внимание на неисправности машины, внешние недостатки и дефекты, отсутствие второго комплекта ключей.

Оформить документы. Договорившись, можно оформлять документы. Для приобретения авто нужно всего лишь заключить договор купли-продажи. Оформив его, покупатель в течение десяти дней должен поставить авто на учет в ГИБДД и купить страховку.

Что нужно знать владельцу авто?

После приобретения машины, нужно оформить страховку, поставить ее на учет. Также необходимо отправить машину на ТО. Это можно сделать в автосервисе. Там произведут замену масла, тормозной жидкости и прочих расходников. Ещё в сервисе могут отбалансировать колеса и выполнить другие работы.