Как правильно приобрести подержанное авто

По статистике, люди все чаще покупают подержанные автомобили, ведь они стоят дешевле новых машин. Но выбирая автомобиль, следует учитывать тип кузова, привода и другие характеристики в зависимости от целей использования транспортного средства. Например, если автомобиль нужен для поездок по городу, то можно приобрести хэтчбек. Людям, которые чаще всего выезжают за город, подойдет седан. А для перевозок вещей – универсал. Если вы копили деньги в рублях, чтобы потом поменять их на иностранную валюту, то следите за тем, какой сейчас курс доллара, чтобы произвести обмен как можно выгоднее.
Процесс покупки машины
Для того, чтобы купить автомобиль, нужно:
- Определиться с маркой и моделью. После чего можно искать варианты. Благодаря интернету выбрать машину можно не выходя из дома. На разных сайтах очень большое разнообразие подержанных авто.
- Проверить транспортное средство. Для проверки истории авто нужно позвонить продавцу, узнать ВИН и государственный номер авто. Благодаря им можно узнать всю информацию о машине на специальных сайтах для такой проверки.
- Пообщаться с продавцом. Прежде чем ехать и смотреть машину, следует спросить продавца о пробеге автомобиля, авариях, количестве фактических владельцев. Разговаривайте доброжелательно.
- Проверить техническое состояние. Определившись с конкретной машиной, надо обязательно проверить ее техническое состояние. Это один из важных этапов. Следует обратить внимание на внешнее состояние автомобиля, цвет выхлопа, состояние шин, коррозии и сколы, если они имеются. Не бойтесь задавать вопросы продавцу. Можно спросить о замене деталей, покраске авто и т.д.
- Согласовать цену. Цели продавца и покупателя разные. Если первый хочет продать дороже, то второй – купить дешевле. Торговаться с продавцом можно! Для удачного торга следует акцентировать свое внимание на неисправности машины, внешние недостатки и дефекты, отсутствие второго комплекта ключей.
- Оформить документы. Договорившись, можно оформлять документы. Для приобретения авто нужно всего лишь заключить договор купли-продажи. Оформив его, покупатель в течение десяти дней должен поставить авто на учет в ГИБДД и купить страховку.
Что нужно знать владельцу авто?
После приобретения машины, нужно оформить страховку, поставить ее на учет. Также необходимо отправить машину на ТО. Это можно сделать в автосервисе. Там произведут замену масла, тормозной жидкости и прочих расходников. Ещё в сервисе могут отбалансировать колеса и выполнить другие работы.