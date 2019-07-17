Как на даче организовать полноценный кинозал

Где еще отдохнуть от городского стресса, как не на природе? К счастью, для большинства из нас дача уже не ассоциируется с работой на грядках. В городе не всегда хватает времени сходить в кино, так почему бы не устроить кинозал на даче с семьей или друзьями?

Есть только одна проблема, и связана она с «дачным телевизором». У многих это старая кинескопная модель, которой долго пользовались в городе и потом отправили «в ссылку». Качество изображения не очень, а про дополнительные функции вроде воспроизведения с «флешки» лучше сразу забыть. Какой уж тут кинозал — разглядеть бы картинку…

Мы часто руководствуемся такой логикой: зачем покупать дорогую ЖК-панель на дачу и использовать ее 2-3 месяца в году? Кроме того, зимой в садовых товариществах и деревнях случаются кражи, а два раза в год возить большой телевизор из города/в город не слишком удобно. Вот и получается, что на даче из года в год мы пользуемся телевизором как радиоприемником и чаще слушаем, а не смотрим любимые фильмы.

Между тем прогресс не стоит на месте и сегодня телевизор — это не единственный вариант дачного досуга. Мы решили протестировать новинку — мобильный проектор LG CineBeam PF50KS, на самой распространенной дачной целевой аудитории: бабушке и двух внуках-школьниках. Далее рассказываем с их слов.

Ирина Ивановна, 67 лет:

«Я всегда думала, что проекторы нужно обязательно вешать на потолок и для них нужна очень большая комната. Оказалось, что можно просто поставить его на полку напротив стены с экраном. Мы взяли большой бумажный плакат и просто повесили его белой стороной — получился такой импровизированный кинотеатр. Для просмотра телепередач у нас есть цифровая приставка. Она подключилась к проектору буквально одним проводом и сразу заработала. А уж по качеству картинки со старым маленьким телевизором и не сравнить. Еще раньше была проблема — посмотреть фотографии или видео с «флешки», приходилось ноутбук включать. А теперь можно просто в проектор ее воткнуть и все показывает».

Александр и Игорь (9 и 11 лет):

«Особенно хорошо, что в проекторе есть свой аккумулятор. Нам иногда бабушка разрешает вместе с друзьями кино посмотреть, так мы, чтобы ей не мешать, выносим проектор на улицу, натягиваем простыню и устраиваем просмотр. В крайнем случае можно подзарядиться от повербанка. А чтобы лучше слышно было — по Bluetooth подключаем беспроводную колонку. В квартире у нас Smart TV стоит, и на даче раньше этого не хватало. Как оказалось, в проекторе тоже есть эта функция. Мы подключили его к безлимитному интернету и теперь совсем как в городе. Можно, например, ролики с YouTube смотреть на большом экране…».

Как оказалось, PF50KS — это не единственная модель со встроенным аккумулятором. Для дачи (а также для походов, вечеринок на природе, кемпингов) также подходит LG CineBeam PH450UG. В нем нет функции Smart TV, но зато он — короткофокусный, то есть не требует специальной установки. Короткофокусные проекторы можно просто ставить на пол около экрана или ровной вертикальной поверхности. В зависимости от расстояния можно получить изображение с диагональю до 80 дюймов. Свое мнение о таких моделях высказал один из наших коллег, большой любитель походов.

Василий, 32 года:

«Поход на природу — не повод отказывать себе в развлечениях. С помощью мобильного проектора можно посмотреть с друзьями кино даже в полевых условиях, причем в качестве экрана можно использовать даже стенку палатки. А еще проектор со встроенным аккумулятором можно использовать как мощный мобильный источник света. Его просто надо включить в ждущем режиме – будет лучше любого фонаря. Это пару раз меня выручало на ночной рыбалке».

Получается, что полноценный кинозал можно организовать и на даче. Осталось решить только одну проблему: какой же фильм посмотреть? Проектор (а точнее, его функция Smart TV) может помочь и тут. Вместе с «умными» моделями LG дарит годовую подписку на доступ к онлайн-кинотеатру Megogo. Запускаем приложение на проекторе, заходим в каталог фильмов и выбираем. Мы опросили всех сотрудников редакции и взяли на себя смелость порекомендовать вам пять фильмов 2019 года, которые совершенно точно понравятся всей семье!

«Путь домой»

О приключениях собаки, которая волею случая оказалась в тысяче километров от дома. Порой грустный, но исключительно добрый фильм с хэппи-эндом.

«Дамбо»

Очередная экранизация сказки про слоненка, который хотел летать. Даже если вы смотрели оригинальный диснеевский мультик 1941 года, римейк тоже заслуживает внимания. Хотя бы потому, что поставил его Тим Бёртон.

«Тайная жизнь домашних животных 2»

Продолжение прекрасной истории про городских питомцев, которые живут собственной жизнью, так похожей на человеческую. Отлично описано вечное противоречие между характером кошек и собак!

«Как приручить дракона 3»

Завершающая часть франшизы про приключения Иккинга и его дракона Беззубика. Обычно вторые-третьи части фильмов получаются слабее первой, но здесь ситуация обратная. Финал получился «на пятерку».

«Мэри Поппинс возвращается»

Даже не вздумайте смотреть этот мюзикл на планшете! Вторая часть «Мэри Поппинс» — только для большого экрана. Не поленитесь подключить дополнительную акустику: музыкальные номера в фильме выше всяких похвал!

Если хотите посмотреть эти фильмы на большом экране — идем выбирать проектор https://www.lg.com/ru/projectors