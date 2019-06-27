ZenFone 6: самый удивительный смартфон года

Свершилось то, чего ждали многие поклонники бренда Asus: компания выпустила на рынок очередную модель полюбившейся многим линейки ZenFone. По прогнозам новый двухсимочный ZenFone 6, вобравший в себя всё лучшее, что могут дать своим владельцам современные смартфоны, вполне может составить конкуренцию даже самым именитым брендам. Наш корреспондент Мария Горская протестировала телефон, чтобы понять, чем же так хорош Asus ZenFone 6.

Во-первых, со своим безрамочным дисплеем NanoEdge, защищенным стеклом Corning Gorilla Glass 6, он выглядит очень стильно и необычно. Размер дисплея — 6.4 дюйма, он яркий и четкий, на него приятно смотреть. Да-да, именно смотреть, ведь для девочек это важно.

Главное отличие экрана этого аппарата от остальных «безрамочников» состоит в том, что в верхней его части нет никаких отверстий — ни динамиков, ни фронтальной камеры.

«А как же без нее?» — спросите вы. Не пугайтесь! Камера для селфи и видеозвонков в этом смартфоне, конечно же, присутствует, но она находится на задней стороне, рядом с обычной камерой, и при необходимости мгновенно откидывается на 180 градусов, делая смартфон похожим на робота Валл-и из пиксаровского мультфильма.

Селфи можно делать при помощи основной камеры

Фотографии и видео, которые вы сможете снять при помощи него, порадуют вас своим качеством. Вы только представьте, какие шедевры могут получиться, благодаря 48-мегапиксельной основной камере и 13-мегапиксельной дополнительной. Я, кстати, люблю фотографировать еду и получается она на зависть подружкам очень красочной.

Одним из главных достоинств основной камеры можно назвать и то, что ее тоже можно использовать для селфи и, если вы захотите сфотографироваться с толпой друзей, одноклассников или одногруппников, ее широкий угол позволит вам уместить в кадре абсолютно всех.

Немного отойду в сторону: одноклассница бывшая у меня одна есть, так вот она не любит фотографироваться на общем фото из-за лишнего веса. Самооценка у нее уж больно низкая. Всегда встанет в сторонке, чтоб камера захватить ее не могла и рада. Ага, щас! Теперь ее прием не действует, и я могу ее запечатлеть на память.

Заметно более качественными станут и ваши селфи для Instagram. Теперь подруги могут не трудиться, делая губки «уточкой и пытаясь на своих снимках выглядеть как-то оригинально – благодаря своим сочным и красивым фото вы все равно выиграете это соревнование.

Многие могут посчитать поворотную камеру минусом. Ведь иногда в процессе съемки рука может дрогнуть и аппарат, выскользнув из нее, падает на землю. Не бойтесь, развернутая камера не сломается, так как у аппарата тут же включается высокотехнологичный «режим самосохранения» и модуль камеры за доли секунды закрывается. Кроме того, этот модуль сделан из металла, а потому повредить его, в принципе, сложно. Согласитесь, круто! Теперь можно психовать и ни в чем себе не отказывать (шутка).

Мini-jack и мощный аккумулятор

Качество звука во время разговоров вас, несомненно, порадует, впрочем, как и звук во время воспроизведения аудио или видео. Слушать музыку и слышать собеседника во время разговора вы можете не только через динамики, но и через наушники, которые идут в комплекте с аппаратом.

Этот флагманский смартфон так же может похвастаться наличием старого доброго разъема mini-jack, что сейчас является большой редкостью. Если качество звучания музыки имеет для вас большое значение, то здесь вам будет где разгуляться – у ZenFone 6 есть поддержка Hi-Res Audio и встроенный софт для тонкой настройки звука.

Разработчики учли и пожелания пользователей относительно батареи, ее емкость – 5000 mAh, а это означает, что вам уже не придется, едва лишь выйдя из дома, доставать портативный аккумулятор и подзаряжать смартфон. Для сравнения, у последней модели небезызвестного «фруктового» производителя емкость составляет всего лишь 2658 mAh. То есть зарядки вам хватит надо-о-о-олго.

Шустрый и доступный по цене

ZenFone 6 отличается и высокой скоростью работы. Новейший процессор Qualcomm Snapdragon 855 позволит вам выполнять кучу задач одновременно: быстро переключаться между приложениями, просматривать страницы в браузере, запускать камеру, без «подвисаний» редактировать фотографии и монтировать видеоролики в различных редакторах, слушать музыку.

Его операционная система построена на основе чистого Android, в ней нет многочисленного «мусора», на который часто жалуются владельцы многих «андроидных» смартфонов, но присутствуют очень важные и полезные функции.

Две SIM-карты, двойной встроенный микрофон с технологией шумоподавления, FM-радио, слот для карты памяти microSD, сканер отпечатков пальцев, функция распознавание лица, датчик ускорения, электронный компас, датчик приближения, датчик освещенности, гироскоп, емкостный мультисенсорный 10-пальцевый интерфейс (можно пользоваться, не снимая перчаток) – вот то, что вам, несомненно, пригодится.

Ну, и, наконец, цена устройства. Несмотря на то, что ZenFone 6 во многом превосходит флагманы, стоить он будет на порядок меньше, чем они – в зависимости от объема встроенной памяти цена на это чудо техники в российских магазинах будет колебаться примерно от 40 000 до 50 000 рублей. Муж, кстати, сказал, что купит мне такой. Ура-а-а!

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