«Роза Хутор» — в гармонии с природой

Для того, чтобы добраться до «русской Швейцарии», как еще называют знаменитый горный курорт «Роза Хутор», не потребуются ни загранпаспорта, ни утомительные долгие перелеты. Всего час от Черноморского побережья – и вы уже на месте, в одном из самых красивых уголков нашей страны.

Антистресс круглый год

Приехав на курорт, стоит только бросить взгляд на живописные окрестности и окружающиеся со всех сторон величественные горы, вдохнуть ароматного воздуха, как переключаешься на другой режим, забываешь о городской суете и чувствуешь, как буквально с каждой минутой становишься другим человеком. Впрочем, это закономерно, ведь курорт «Роза Хутор» «прописался» в одном из самых красивых и экологически чистых мест России — на территории Сочинского национального парка.

Зимой красота белоснежных пейзажей здесь впечатляет не меньше горнолыжных трасс мирового уровня. Весной долина реки Мзымта окрашивается нежными красками первой листвы и цветущих деревьев. Летом благоухают альпийские луга, а осенью окрестные горы покрываются багряным ковром. Не удивительно, что помимо активного отдыха и разнообразных оздоровительных программ сюда едут и за природными красотами, которые становятся отличной антистресс-терапией и также способствуют восстановлению. Учеными неоднократно доказано: визуальное наслаждение природой оказывает самое положительное действие на наше здоровье и эмоциональный фон.

Сюда можно приехать на выходные, но лучше задержаться дольше, поскольку каждая прогулка по окрестностям может стать открытием. Специалисты не случайно называют эти места самым богатым природным регионом России: здесь уникальные климат и ландшафт, встречаются животные и растения, которых нет больше нигде, в том числе и редкие, реликтовые – сохранившиеся с древних времен – и «краснокнижные».

Под облаками или даже выше

«Роза Хутор» со всех сторон окружена величественными горами Главного Кавказского хребта, которые более чем на 2000 метров возвышаются над уровнем моря. Многочисленные трекинг-маршруты разного уровня сложности и маркированные пешеходные тропы позволяют сполна насладиться прогулками и природными достопримечательностями, надышаться «впрок» чистейшим воздухом.

Здесь в прямом смысле слова можно оказаться над облаками. С наивысшей точки курорта — «Роза Пик» (2 330 метров над уровнем моря), до смотровой площадки которой можно добраться на подъемнике, открываются панорамные виды на долину. В хорошую погоду отсюда можно увидеть море. Особенно хороши здесь закаты: на их фоне получаются самые эффектные фотографии, гарантированно собирающие массу лайков в соцсетях, а за тем, как заходит солнце и небо, а потом и горы окрашиваются яркими красками, можно наблюдать снова и снова.

Заповедными тропами

В летний сезон от «Роза Пик» можно спуститься на кресельной канатке или пройти по маркированному пешеходному маршруту к природному парку водопадов «Менделиха». Как и многое в окрестностях, это место связано со множеством легенд. Так, согласно преданиям, в окрестностях водопада «Червонный» рассыпалось знаменитое золото Кубанской орды, некоторые уверяют, что и сегодня там можно найти остатки потерянного богатства.

В непосредственной близости от «Роза Хутор» находится и множество других природных достопримечательностей региона. Среди самых известных — включенный в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО Кавказский государственный природный биосферный заповедник, на территории которого в летний сезон работает веревочный парк приключений, форелевое хозяйство, нарзанные источники и высокогорные озера, единственный в России высотный скайпарк SKYPARK AJ Hackett Sochi, знаменитый Харгинский лес с реликтовыми папоротниками и многое другое.

Горы. Сочи. «Роза Хутор»

Что касается туристической инфраструктуры, то здесь она не только тщательно продумана, но и гармонично вписана в горный ландшафт. Лес находится буквально в нескольких шагах от отелей и других объектов, построенных руками человека. На курорте уделяют особое внимание заботе об экологии. Например, когда шло строительство олимпийских объектов, редкие растения, занесенные в Красную книгу, бережно пересаживали, а взамен вырубленных деревьев сажали новые.

Кроме того, не стоит забывать, что Сочинское среднегорье – это климатический курорт. Зимой температура воздуха здесь редко опускается ниже −10°С. Но самое важное, как отмечают медики, пребывание на умеренных высотах среднегорья идет на пользу здоровью: улучшается кровообращение, увеличивается содержание кислорода в мышцах и тканях, повышаются резервные возможности организма. При этом адаптации к новым климатическим условиям, как это бывает на высокогорье, не требуется: наслаждаться отдыхом и оздоравливаться можно буквально с первых минут.