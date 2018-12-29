«Роза Хутор» — в гармонии с природой
Величественные горы с заснеженными вершинами, впечатляющие панорамы долины реки Мзымта, альпийские луга, вековые деревья – пейзажи этих местах завораживают.
Для того, чтобы добраться до «русской Швейцарии», как еще называют знаменитый горный курорт «Роза Хутор», не потребуются ни загранпаспорта, ни утомительные долгие перелеты. Всего час от Черноморского побережья – и вы уже на месте, в одном из самых красивых уголков нашей страны.
Антистресс круглый год
Приехав на курорт, стоит только бросить взгляд на живописные окрестности и окружающиеся со всех сторон величественные горы, вдохнуть ароматного воздуха, как переключаешься на другой режим, забываешь о городской суете и чувствуешь, как буквально с каждой минутой становишься другим человеком. Впрочем, это закономерно, ведь курорт «Роза Хутор» «прописался» в одном из самых красивых и экологически чистых мест России — на территории Сочинского национального парка.
Зимой красота белоснежных пейзажей здесь впечатляет не меньше горнолыжных трасс мирового уровня. Весной долина реки Мзымта окрашивается нежными красками первой листвы и цветущих деревьев. Летом благоухают альпийские луга, а осенью окрестные горы покрываются багряным ковром. Не удивительно, что помимо активного отдыха и разнообразных оздоровительных программ сюда едут и за природными красотами, которые становятся отличной антистресс-терапией и также способствуют восстановлению. Учеными неоднократно доказано: визуальное наслаждение природой оказывает самое положительное действие на наше здоровье и эмоциональный фон.
Сюда можно приехать на выходные, но лучше задержаться дольше, поскольку каждая прогулка по окрестностям может стать открытием. Специалисты не случайно называют эти места самым богатым природным регионом России: здесь уникальные климат и ландшафт, встречаются животные и растения, которых нет больше нигде, в том числе и редкие, реликтовые – сохранившиеся с древних времен – и «краснокнижные».
Под облаками или даже выше
«Роза Хутор» со всех сторон окружена величественными горами Главного Кавказского хребта, которые более чем на 2000 метров возвышаются над уровнем моря. Многочисленные трекинг-маршруты разного уровня сложности и маркированные пешеходные тропы позволяют сполна насладиться прогулками и природными достопримечательностями, надышаться «впрок» чистейшим воздухом.
Здесь в прямом смысле слова можно оказаться над облаками. С наивысшей точки курорта — «Роза Пик» (2 330 метров над уровнем моря), до смотровой площадки которой можно добраться на подъемнике, открываются панорамные виды на долину. В хорошую погоду отсюда можно увидеть море. Особенно хороши здесь закаты: на их фоне получаются самые эффектные фотографии, гарантированно собирающие массу лайков в соцсетях, а за тем, как заходит солнце и небо, а потом и горы окрашиваются яркими красками, можно наблюдать снова и снова.
Заповедными тропами
В летний сезон от «Роза Пик» можно спуститься на кресельной канатке или пройти по маркированному пешеходному маршруту к природному парку водопадов «Менделиха». Как и многое в окрестностях, это место связано со множеством легенд. Так, согласно преданиям, в окрестностях водопада «Червонный» рассыпалось знаменитое золото Кубанской орды, некоторые уверяют, что и сегодня там можно найти остатки потерянного богатства.
В непосредственной близости от «Роза Хутор» находится и множество других природных достопримечательностей региона. Среди самых известных — включенный в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО Кавказский государственный природный биосферный заповедник, на территории которого в летний сезон работает веревочный парк приключений, форелевое хозяйство, нарзанные источники и высокогорные озера, единственный в России высотный скайпарк SKYPARK AJ Hackett Sochi, знаменитый Харгинский лес с реликтовыми папоротниками и многое другое.
Горы. Сочи. «Роза Хутор»
Что касается туристической инфраструктуры, то здесь она не только тщательно продумана, но и гармонично вписана в горный ландшафт. Лес находится буквально в нескольких шагах от отелей и других объектов, построенных руками человека. На курорте уделяют особое внимание заботе об экологии. Например, когда шло строительство олимпийских объектов, редкие растения, занесенные в Красную книгу, бережно пересаживали, а взамен вырубленных деревьев сажали новые.
Кроме того, не стоит забывать, что Сочинское среднегорье – это климатический курорт. Зимой температура воздуха здесь редко опускается ниже −10°С. Но самое важное, как отмечают медики, пребывание на умеренных высотах среднегорья идет на пользу здоровью: улучшается кровообращение, увеличивается содержание кислорода в мышцах и тканях, повышаются резервные возможности организма. При этом адаптации к новым климатическим условиям, как это бывает на высокогорье, не требуется: наслаждаться отдыхом и оздоравливаться можно буквально с первых минут.