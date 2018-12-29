Перезагрузка на «Роза Хутор»: Навстречу новым высотам

Локация

Круглогодичный горный курорт занимает три уровня: это Роза Долина, Горная Олимпийская деревня и Роза Пик. Они находятся в долине реки Мзымты, у подножия Главного Кавказского хребта. Более 14 отелей на разный вкус и кошелек размещаются на первых двух уровнях. Если вы планируете активное катание, то имеет смысл присмотреться к гостиницам в Горной Олимпийской деревне. Например, Ski&SPA Hotel Rosa Springs, расположенный в среднегорье, прямо на горном склоне, поэтому, остановившись в нем, вы не только получаете не типичный для спортивной местности высокий сервис, соответствующий 4-звездочному отелю (ведь спорт совсем не обязательно должен быть синонимом аскезы), но и выход прямо на горнолыжные трассы, поскольку, кроме всего прочего, Rosa Springs — это Ski-In/Ski-Out отель. А это значит, что от выхода до подъемника – всего несколько метров, а вдоволь накатавшись, с горы вы сможете спуститься прямо к дверям отеля.

Здоровье с комфортом

Rosa Springs — это не просто комфортный отель, но и самый настоящий санаторий на его базе, в распоряжении которого осталось медицинское оборудование высочайшего класса, поскольку в дни зимней Олимпиады-2014 здесь располагался медицинский центр для спортсменов. В медицинском центре действуют бальнеологическое, физиотерапевтическое и диагностическое отделения, предлагающие программы как лечения (заболеваний органов дыхания, системы кровообращения, опорно-двигательной, нервной, сердечно-сосудистой систем), так и общего оздоровления организма.

Во время горнолыжного сезона спортсменам предлагаются процедуры, направленные на быстрое восстановление и снятие болевого синдрома в мышцах после длительного перерыва в катании, а также курсы массажа — от классического до мануального.

К тому же, потратив всего пару часов, вы сможете сдать все анализы и пройти основные обследования в рамках check-up, не выходя из отеля. Впрочем, при том количестве самых разнообразных процедур, которое предлагается медицинским центром, из него можно не выходить и вовсе. Главное, делать это по согласованию с врачом.

Торопиться не надо

Место, где можно провести весь день без преувеличения — это Бьюти и СПА центр отеля Rosa Springs. Пакетные предложения есть и для мужчин, и для женщин. Вы можете устроить себе СПА-курорт одного дня или же растянуть удовольствие на 7-10 дней. Здесь нет ничего невозможного: СПА центр предлагает косметические и спа-процедуры, профессиональные уходы за лицом и телом, аппаратные методики, комплексные спа-программы и локальные процедуры, услуги визажиста, стилиста и мастера маникюра/педикюра.

Стоит особенно отметить, что все на территории отеля Rosa Springs — от номеров до медицинских кабинетов — создано и функционирует в эстетике СПА: здесь красиво, доброжелательно, спокойно и расслабленно.

Когда на планете хозяева — дети

«Роза Хутор» можно с полным правом назвать территорией детства. У детворы здесь может быть даже более насыщенный график, чем у взрослых: нужно успеть пообщаться с четвероногими друзьями на Хаски Хуторе, посетить кулинарные мастер-классы, дискотеки, квесты, игры в мафию и активити с профессиональными аниматорами, а также недавно открывшийся сверхсовременный Музей Археологии.

Если спортивные родители хотят, чтобы дети от них не отставали, а не проводили часы в детской комнате, пусть даже с лучшими в мире аниматорами, то фитнес площадки оставили в своих расписаниях место на классы для детей: yoga kids для спокойных деток и функциональный тренинг CrossFit для тех, кому нужно дать выход энергии.

А что делать, если ребенка хочется поставить на лыжи, но тратить на это время и, будем честны, нервы — не хочется? На «Роза Хутор» знают ответ на этот вопрос: просто доверьте свое чадо сотрудникам детского горнолыжного клуба «Егорка». Здесь, на специальном склоне, в игровой форме обучают первым шагам на лыжах и первым спускам малышей от трех лет. Немаловажно, что в этом случае не придется тащить с собой обмундирование для отпрыска — в клубе есть вся нужная амуниция и оборудование. А для детей от 5 лет предусмотрены программы разного уровня подготовки: начальный, средний и продвинутый.

Если же ваш ребенок лыжам предпочитает коньки, то освоить элементы фигурного катания ему помогут опытные инструкторы-аниматоры детского катка «Пингвиния», который находится в Ледовом Дворце «Роза Хутор».

Как покорить склон?

Если вы сами никогда не стояли на горных лыжах, а уж тем более на сноуборде, и думаете, что на горнолыжном курорте вам делать нечего, а столько глинтвейна вам не выпить, то ошибаетесь. Уже потому, что инструкторы Первой Школы горных лыж и сноуборда делают из таких, как вы горнолыжников с 2010 года (а в 2018 году даже были отмечены за это специальной премией). Это самый короткий и безопасный путь покорить склон, не раздражая и не смеша своих уверенно катающихся друзей: поверьте, инструкторы и не такое видали, поэтому расслабьтесь и получайте удовольствие. Тем более, что сопровождение инструктором дает право прохода на подъемник без очереди, а спортивное снаряжение можно подобрать здесь же.

На случай, если мы вас не убедили, вам все же придется взять с собой спортивную форму, потому что фитнес департамент курорта Роза Хутор позаботился о том, чтобы предложить вам все самое интересное, актуальное и «вкусное», что сейчас есть не только на российском, но и на мировом рынке фитнес-услуг. В расписании групповых занятий вы найдете и привычную степ-аэробику, и CrossFit в аффилированном зале, и лицензионную программу AntiGravity на оригинальном оборудовании, и задорный урок Kangoo Jumps, и многое другое. Здесь все дышит спортом, и остаться от этого в стороне невозможно и неправильно.

Географический all inclusive

Отель Rosa Springs гордится тем, что представляет своим гостям уникальную возможность испробовать все курортные возможности сочинского региона в рамках одного (даже не самого длительного) отпуска — географический all inclusive. Мало где на планете и нигде больше в России вы не сможете за один день подышать свежим воздухом среднегорья, забраться еще выше — на Роза Пик и спуститься к морю на современной электричке «Ласточка».

Кто однажды увидел красоту, которую дарует соседство гор и моря, тот вряд ли сможет забыть снег, переливающийся на солнце как бриллиантовая пыль, облака, переваливающиеся через горные хребты, леса, устилающие склоны, сами горы, непохожие одна на другую, и лазурную полоску моря вдалеке… Можно ли увидеть, ощутить что-то более прекрасное? На «Роза Хутор» отвечают на этот вопрос утвердительно. И предлагают любому желающему присоединиться к мини-группам счастливчиков, купивших пакет «Рассвет на трассе», чтобы увидеть, как ночь уступает свои права новому дню, как трассы готовятся к открытию, первым разрезать бархатную поверхность склона и отметить начало дня завтраком в ресторане «Высота» (2320 м над уровнем моря). Такое не забывается!

Бывает ли вкусное полезным, а полезное вкусным?

«Роза Хутор» стоит посетить еще и тем, кто находится в постоянном поиске свежих гастрономических ощущений. Только в этом сезоне на курорте открылись еще семь новых ресторанов — все они с разной кухней и собственной концепцией. Однако, многие предпочитают не экспериментировать и отдают предпочтение проверенным заведениям с высокой репутацией. К их числу, без сомнения относится a-la carte ресторан отеля Rosa Springs «Розмарин». Его шеф-повар Шах Акбаров творит на кухне настоящие чудеса. Из-под его рук выходят вкусные и нежные блюда, которые тают во рту, отлично усваиваются, успев порадовать глаза необычной подачей. Конечно, зимой, даже в меню, достойном мишленовских звезд, невозможно обойтись без согревающего борща, ну а весной любителей вкусной и здоровой пищи ждет внедрение нового СПА-меню.



Широкий выбор предлагает и второй ресторан отеля — «Эдельвейс», — работающий по системе шведского стола. Здесь вы найдете все, что душе угодно, от здоровых блюд, приготовленных на пару до нагетсов и блинчиков, — в зависимости от типа питания, которого вы придерживаетесь. Отдельно здесь разработано и детское меню, так что семейный отдых здесь, в отеле Rosa Springs, на курорте «Роза Хутор» оставит довольным каждого.