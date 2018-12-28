Тренер по йоге КРИСТИНА ВАШЛАЕВА: AntiGravity® йога — курс на гибкость

— На самом деле, это внутренний запрос, чего телу и душе хочется на данный момент, — говорит Кристина. — Если хочется чего-то спокойного здесь и сейчас, конечно, будет отлично посетить занятие по йоге или другие классы формата body&mind. Но и в горах, при окружающем спокойствии, может возникнуть желание заняться чем-то более активным, например, посетить занятие по Kangoo Jumps. Поэтому мы предлагаем самые разные варианты физической активности. Обращу внимание на то, что в горах заниматься сложнее, но продуктивность таких занятий выше. Кроме того, йога — это вид фитнеса, рассчитанный на любой уровень подготовки, в том числе, для начинающих.

— Язык не поворачивается назвать йогу видом фитнеса…

Я занимаюсь йогой много лет и это то, что я буду делать всю жизнь. Поэтому для меня йога — это уже гораздо больше, чем фитнес. Мои занятия основываются на хатха-йоге — это понятие объединяет в себе несколько видов йоги. Я использую элементы Айенгар-йоги, в которой основное внимание уделяется правильному положению тела и статичному выполнению асан, и Аштанга Виньяса йоги – динамической ее разновидности, где асаны соединяются друг с другом и сопровождаются дыхательными упражнениями.

— Тем не менее, даже йога, которая насчитывает несколько веков, не отстает от современности, и фитнес площадки на Роза Хутор — одно из немногих мест в России, имеющее в расписании урок AntiGravity®.

Это очень интересный формат, придуманный Кристофером Харрисоном, — бродвейским танцором, воздушным гимнастом и по совместительству большим поклонником йоги. Он разрабатывал упражнения для этого вида фитнеса больше десяти лет.

Не могу не согласиться с тем, что со стороны это парение в воздухе смотрится впечатляюще. Но настолько ли эффективны эти упражнения, насколько они эффектны?

Как говорит создатель этого направления, «дайте мне возможность, и я сделаю вас выше». AntiGravity® — это тотальное вытяжение позвоночника. Когда вы висите вниз головой в положении свободного падения, то позвоночник естественным образом вытягивается, и появляется стойкое ощущение того, что вы стали выше. Хочу особенно отметить, что в Роза Фитнес это занятие сертифицированное, фитнес департамент платит определенный взнос за право проводить AntiGravity® йогу, за использование лицензионного оборудования: сверхнадежных карабинов, к которым крепятся полотна, и, конечно, самих гамаков, сделанных из запатентованной ткани, обладающей уникальными свойствами — она одновременно и плотная, и пластичная. Поскольку это направление приобретает все большую популярность, считаю необходимым предупредить, что не все занятия, что проводятся в гамаках — имеют право называться AntiGravity®, а только имеющие лицензию.

Накладывает ли на вас как на тренера этот вид занятий дополнительную ответственность, нужна ли помощь занимающимся?

Несмотря на кажущуюся сложность, упражнения на полотнах, которые используются в AntiGravity® йоге, для новичков, людей с ограниченными возможностями и людей в преклонном возрасте выполнимы даже легче, чем в классических видах йоги. Но во время занятия предусмотрено несколько подходов тренера к занимающимся, чтобы проконтролировать правильность выполнения упражнений, помочь сделать переворот и пр.

Знаю, что вы преподаете также йогу детям.

Роза Хутор — это семейный курорт, и, конечно, дети — его неотъемлемая часть. Мы уделяем особое внимание физическому развитию подрастающего поколения, поэтому в нашем расписании есть yoga kids. Это занятие рассчитано на детей от 4-х лет со спокойным характером. Занятие для малышей длится в два раза меньше, чем для взрослых. Асаны подаются в игровой форме, многие из них дети делают в паре, учатся сотрудничеству. В этом случае йога – это просто вид физической активности без особой философии. Для подростков 10-14 лет занятие по йоге уже гораздо больше напоминает занятие для взрослых.