«Перезагрузка на «Роза Хутор»: главное — результат

— К большому счастью, никто из нашей семьи не имеет особых проблем со здоровьем, — говорит Екатерина. — Тем не менее, возможность пройти полное обследование, сдать все анализы, сделать УЗИ, не выходя из отеля «Rosa Springs», оказалась весьма кстати. При всех возможностях, которые предоставляет жизнь в Москве, мы пользуемся ими только в критических или крайних случаях, поскольку напряженный график жизни в большом городе не оставляет других вариантов.

Конечно, я слежу за своим питанием и уделяю время спорту, и тем не менее, для меня было неожиданно и очень приятно, что главный врач медицинского центра «Rosa Springs» Елена Евгеньевна Белолипецкая отнесла меня к фитнес-стандарту по результатам биоимпедансного анализа состава тела. Поэтому во время нашего незапланированного призового отпуска я в комфортном для себя режиме проходила оздоровительные процедуры, посещала фитнес-клуб и спа-центр, особенно мне понравился хамам.

Но, если физически я себя ощущала неплохо и до поездки, то свое психологическое состояние на тот момент я бы описала словом «выгорание»: невозможность открыть глаза утром, ощущение усталости даже после сна, прокрастинация, повышенная тревожность… Улучшение я почувствовала утром третьего дня с момента приезда в Сочи, когда проснулась вместе с Солнцем, полная сил и энергии. Окружающая природа, виды невероятной красоты на горы, леса, море, расслабляющая атмосфера в отеле «Роза Спрингс» сработали как естественный антидепрессант. И если тот же хамам можно найти и в Москве, то переключиться на режим отдыха можно только когда для этого созданы определенные условия. К счастью, мне пока удается сохранять душевное спокойствие, к которому я пришла во время поездки. И если я чувствую, что теряю это равновесие, то закрываю глаза и представляю вид из окна нашего номера в «Роза Спрингс».

У супруга насчитали всего три лишних килограмма, что, согласитесь, не так много по сравнению со львиной долей современных молодых мужчин, имеющих лишний вес. От этого балласта Алексей избавился еще во время пребывания на «Роза Хутор» — оказалось достаточным не переедать и больше двигаться: похудению способствовали длительные прогулки и несколько занятий фитнесом, от которого муж до поездки был очень далек. На «Роза Хутор» он посетил занятие по модному направлению функциональных тренировок кросс-фит и был неприятно удивлен, насколько физически неподготовленным оказался. Это стало щелчком по его самолюбию: вернувшись в Москву, муж приобрел абонемент в фитнес-клуб. Также он осознал необходимость корректировки питания, но главное — и я все еще не вполне могу в это поверить — Алексей бросил курить!

Благодаря некоторым идеям, подсмотренным в ресторанах отеля, мне теперь удается кормить семью более здоровыми блюдами: дети готовы съесть даже нелюбимую ими брокколи, если она спрятана под вкусным соусом. Не прошли даром кулинарные мастер-классы, в которых дочки с удовольствием принимали участие. Дома они пытаются помогать мне с готовкой. Осталось научиться готовить морских гребешков, которые так впечатлили моего мужа во время дегустации в ресторане «Розмарин». (Смеется.)

Нам очень повезло с тем, что наши дети абсолютно здоровы. Поэтому мы не стали надоедать им оздоровительными процедурами, решив, что игр на свежем горном воздухе и прогулок будет вполне достаточно. Девочки с удовольствием проводили время по своему усмотрению — развлекаясь в детском клубе или плескаясь вместе с нами в бассейне СПА-центра. А главным результатом этой поездки стало то, что сестры наконец перестали драться и подружились!