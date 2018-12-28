Тренер РОМАН КАРИМОВ: без здоровья нет фитнеса, а без фитнеса — нет здоровья

Человек приехал в отпуск. Почему он должен не привычно восседать за шведским столом, а надеть спортивную форму и идти на тренировку?

— Говоря о поездке на обычный курорт, по привычке мы начинаем пользоваться всеми возможностями системы all inclusive, говоря о еде. А у нас то же самое — только с фитнесом: наши гости могут попробовать все самое необычное, новое, непривычное, самое «вкусное» в фитнесе: пилатес на студийном оборудовании, антигравити-йога на специальных полотнах, занятие Kangoo Jumps, которое проводится в специальной обуви на пружинах, hard training – высокоинтенсивная групповая тренировка со штангой и многое-многое другое.

Какие причины обычно побуждают человека посещать фитнес площадки на отдыхе?

Во-первых, чтобы не терять форму, ведь это известный факт, что, если не заниматься больше недели, следует неизбежный откат. Во-вторых, если человек приехал за компанию с горнолыжниками, а сам не катается, то, чтобы не скучать, пока друзья рассекают на лыжах, может провести время с пользой и удовольствием.

Большинство людей, постоянно занимающихся фитнесом, посещают одни и те же любимые занятия, а часто ходят к одному и тому же тренеру годами, то есть примешивается такой момент личной симпатии, приятельства. Допускаю, что гости курорта могут смущаться нового места, новых людей, тренеров.

— Дружба никак не связана с профессионализмом. Любой клиент, который хочет получить фитнес как услугу, может не сомневаться в том, что мы ее окажем на высшем уровне. И для групповых, и для индивидуальных тренировок мы используем исключительно профессиональное оборудование. Все тренеры имеют не по одному образованию, регулярно учатся, проходят повышение квалификации.

Что вы можете предложить гостям Medical SPA Hotel Rosa Springs — людям, приехавшим на Роза Хутор с целью поправить здоровье?

Мы тесно сотрудничаем с медицинским центром «Роза Спрингс», поскольку без здоровья нет фитнеса, а без фитнеса — нет здоровья. Не только врачи отправляют гостей к нам на занятия, но порой и мы отправляем спортсменов на дополнительные обследования, процедуры. Главное, что нужно людям с определенными проблемами со здоровьем — это индивидуальный подход, персональные тренировки. Любая из программ клуба, любое занятие может быть проведено в индивидуальном порядке. Чем сложнее проблема, тем индивидуальнее должен быть подход. Тренер может оценить, в какой точке находится человек и за какой срок может достичь результата, дойти из пункта А в пункт Б.

Да. Но сколько длится отпуск? Неделю, две, максимум — три. Можно ли говорить о каких-то серьезных достижениях за такой короткий срок?

— Конечно, решить серьезную проблему со здоровьем за две недели сложно. Но можно начать и дать человеку дальнейшие рекомендации для продолжения занятий. Также можно успеть заразить гостя интересом и любовью к фитнесу, помочь определиться с направлением занятий.

Есть ли какие-то универсальные виды фитнеса, подходящие всем?

— Я бы сказал, что это различные виды функционального тренинга. Он вошел в мир фитнеса вместе с бодибилдингом, шейпингом, но, в отличие от них, он «задается» вопросом не как ты выглядишь, а что ты можешь? Функциональные тренировки направлены на развитие нашего потенциала, пяти основных физических качеств — силы, быстроты, выносливости, гибкости и ловкости. Упражнения выполняются с внешними отягощениями и имитируют движения из жизни: как мы поднимаем ребенка, сажаем его в машину, поднимаем что-то тяжелое, наклоняемся, приседаем, делаем выпады, толкаем. А там, глядишь, как результат, поднялся с ребенком на руках на пятый этаж без лифта и не сбился с дыхания, донес тяжелые сумки из магазина без передышек или снял кошку с дерева. (Смеется.)

Есть какие-то тонкости в тренировках в горах?

В среднегорье, где находится Роза Хутор, более разряженный воздух, уровень кислорода ниже. Это может как накладывать ограничения на начинающих, так и быть полезным для людей с более высоким уровнем физической подготовки. В среднем упражнения на таком воздухе даются чуть тяжелее обычного — кто-то этого вовсе не замечает, а кто-то вынужден снижать даже привычную нагрузку. Зато многие гости по возвращении «на землю» отмечают возросшую выносливость.