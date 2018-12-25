«Rosa Springs»: Курс на сплочение семьи

«Rosa Springs» — очень детский отель, — говорит мама девочек Екатерина. — Думаю, каждый родитель знает, как сложно выбрать отель, в котором было бы все предусмотрено для детей. И «Rosa Springs» — именно такой вариант. Здесь без сомнений рады детям. Потому, что в номерах и на территории для детей предусмотрено все: начиная от ступенек, с которых ребенок может дотянуться до крана в ванной, и детских банных халатов, заканчивая тем, что на время пребывания можно бесплатно арендовать коляску и детскую кроватку при необходимости.

Каждый день Алина и Даша, едва позавтракав, спешили в детскую комнату. Под присмотром воспитателей они там играли, занимались творчеством — рисовали, лепили, раскрашивали — и ни разу без поделок в подарок для мамы и папы не возвращались. Девочки принимали самое активное участие в вечерней детской анимации, которую и Алексей, и Екатерина оценили очень высоко. Без тени смущения они участвовали в конкурсах и танцевали.

Но самым любимым развлечением, которое они вспоминают до сих пор, стал бассейн в СПА-центре «Rosa Springs», убедить их выйти из которого родителям каждый раз стоило больших трудов.

В ресторане шведской линии «Эдельвейс» каждый прием пищи был праздником живота: сестрички налегали на котлетки, картошку фри, пасту и различные десерты. У нас есть и полезная еда для детей, стоит отметить, т.к. многим родителям важно кормить детей не только фри нагетсами. Тут мы уже на поводу у общественных вкусов идем. А во время дегустации авторского меню в ресторане «Розмарин» от шеф-повара Шаха Акбарова им больше всего понравилось мороженое и фруктовый сорбет.

Несмотря на юный возраст, девочки не капризничали и не жаловались, а с удовольствием познавали новое. Когда семья отправилась на прогулку на горшую вершину Роза Пик, Алина и Даша, не жалуясь, прошли весь маршрут, а ведь не каждому взрослому это по силам. Конечно, они устали, промочили ноги (и, к счастью, после этого не заболели), но впечатления от увиденного оказались сильнее.

Алексей и Екатерина не могут нарадоваться, что в поездке изменились отношения между сестрами. Родителей расстраивало, что до этого девочки постоянно дрались. Пребывание в «Rosa Springs» сплотило Алину и Дашу и теперь, спустя несколько месяцев, они могут повздорить друг с другом, но не подраться.

Как и все маленькие дети, Алина и Даша искренни в проявлении эмоций и пока не умеют ни приукрашивать информацию, ни льстить. Поэтому на вопрос, что именно им там понравилось, девочкам хором отвечают «Всё!» и практически каждый день спрашивают родителей, когда же поедут в «Rosa Springs» снова.