Medical SPA Hotel «Rosa Springs»: как совместить приятное с очень приятным

— Во время Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2012 году в здании, где теперь находится «RosaSprings», располагался медицинский центр для спортсменов, — рассказывает Елена Евгеньевна. — По проекту использования объектов олимпийского наследия предполагалось, что здесь будет аскетичный 2-звездочный отель для горнолыжников. Все началось с идеи повысить уровень комфорта и сделать отель 4-звездочным, потом мы решили задействовать и олимпийское наследие — имеющееся у нас медицинское оборудование экспертного класса — и создать полноценный санаторий. Дальше больше: было решено создать собственный бювет с местными минеральными водами (у нас представлены две из трех наиболее популярных: Сочинская и Пластунская). В горах Сочи нет санаториев со своим бюветом. Мы гордимся тем, что совмещаем все курортные возможности Сочи, и предлагаем гостям своего рода географический all inclusive: за один отпуск гости могут совместить и лечение, и горы, и море летом (у нас есть трансфер до моря) или снег, катание на лыжах и бордах зимой («RosaSprings» является отелем ski-in– ski-out), — словом, провести полноценный отпуск с пользой для здоровья. Да и зимой наши гости могут доехать к морю на «Ласточке» и подышать морским воздухом. Все то полезное, что мы предлагаем, можно с полным правом назвать приятным, ведь все услуги в RosaSprings оказываются по стандартам 4-звездочного сервиса. Таким образом, мы с полным правом говорим, что во время пребывания в RosaSprings предлагаем все условия для того, чтобы совместить приятное с очень приятным.

— Обычно санаторное лечение достаточно длительное. Имеет ли смысл начинать, если человек может позволить себе отпуск длительностью 7-10 дней?

— По нормативу Министерства здравоохранения санаторно-курортная путевка действительно должна быть не менее чем на две недели. В противном случае речь, конечно, не идет о лечении каких-то серьезных недугов, но можно говорить об оздоровлении, активации жизненных сил, улучшении самочувствия и полноценном отдыхе, которому поспособствуют курс массажа, курс ванн, курс фитотерапии, релакс- и антистресс-программы. К тому же, любой наш гость, даже если он не принимает дополнительных процедур, но принимает минеральную воду из бювета трижды в день за полчаса до еды, как это советуют врачи, то он уже проходит санаторное лечение.

Также мы предлагаем гостям пройти полный check-up организма «в халате и тапочках» — в двух шагах от своего номера. В одно время в одном месте можно сдать все анализы, пройти основные обследования (разве что МРТ и КТ мы не делаем) и через пару дней получить результаты с исчерпывающими комментариями специалистов.

— «RosaSprings» позиционирует себя как самый детский отель на курорте. Какие возможности предоставляет медицинский центр юным гостям?

— Да, мы – семейный отель, в нашем штате есть педиатр, поэтому полная проверка здоровья, предлагаемая взрослым, актуальна и для детей. У нас есть медицинские процедуры для детей, мы разработали программу «Здоровое поколение» — пакет физиопроцедур, направленный на поддержание здоровья, укрепление иммунитета, что особенно актуально для часто болеющих детей. В программу входят массажи, ванны, ингаляции, что в сочетании с пребыванием на свежем горном и морском воздухе снижает частоту простудных заболеваний.

— В чем ваше главное отличие от других санаториев региона?

— Мы предоставляем принципиально новый уровень сервиса, который в санаториях практически не встретишь. Какой зрительный образ у вас возникает, когда вы слышите слово «санаторий»? Да, полезно для здоровья, но в по-советски серо, буднично, скучно, а местами и невежливо. У нас такое невозможно, поскольку приветливая манера общения – это наш принцип. Мы неспроста называемся MedicalSPAHotel. Даже медицинские процедуры мы предоставляем в эстетике SPA: в красивых кабинетах, в атмосфере расслабления, комфорта, и душевного спокойствия, нежели беспокойства о своем здоровье и бренности бытия.

Помимо этого, мы – единственный в Сочи санаторий в среднегорье, на высоте 1170 метров. Здешний климат метеорологи называют горно-морским, здесь объединяются морские воздушные потоки, обогащенные йодом и солями, и высоко ионизированный воздух среднегорья. Климат среднегорья сам по себе благоприятно сказывается на возможностях человеческого организма, позволяет запустить механизмы адаптации, нормализации метаболизма, гормонального фона, активации иммунного ответа.

Мы дополняем медицинскую программу современной аппаратной косметологией. Например, у нас есть уникальный для региона «холодный зеленый» лазер низкой интенсивности Зерона, который называют любимой процедурой голливудских звезд. Он осуществляет расщепление жировой ткани, поэтому является незаменимой процедурой при прохождении программ коррекции тела. Также мы вводим в эксплуатацию лазер ICOONE, спектр использования которого чрезвычайно широк – от лечения легких спортивных травм, актуальных во время горнолыжного сезона (гематом, растяжений, мышечных судорог и боли в мышцах), до той же коррекции тела и борьбы с целлюлитом.

— Что еще вы можете предложить гостям, приезжающим кататься на лыжах?

— В зимнее время «RosaSprings» позиционирует себя как Ski&SPAHotel. Поскольку «RosaSprings» расположена прямо на склоне, из отеля есть прямой выход на горнолыжные трассы. Помимо возможности покататься на лыжах и отдохнуть с комфортом, мы предлагаем любителям активного зимнего отдыха большой спектр оздоровительных услуг. Все наши медицинские и санаторные возможности активно задействуются, чтобы горнолыжники могли быстро восстанавливаться, особенно в первые дни катания после длительного перерыва – в этом могут помочь и массажи, и ванны, и прессотерапия, и фитобочки. У нас горнолыжный отдых проходит исключительно в атмосфере комфорта и удовольствия.