«Rosa Springs»: удивительное рядом!

Семи дней оказалось достаточно для того, чтобы глава семьи Алексей, его супруга Екатерина и их милые дочки Алина и Даша, начали жить по-новому. Он рассказал нам о метаморфозах, случившихся во время и после поездки.

Эта поездка оказалась особенной с самого начала. Мы привыкли отдыхать исключительно летом, и я был крайне удивлен, что, оказывается, в межсезонье можно отдохнуть ничуть не хуже и получить море эмоций. Отель «Rosa Springs», сервис и уровень комфорта, который он предлагает, оказался одним из главных впечатлений. Здесь продумано абсолютно все, вплоть до наличия детских банных халатиков в номерах. Как предприниматель я со всей ответственностью вам заявляю: в бизнесе мелочей не бывает, а в «Rosa Springs» предусмотрено абсолютно все.

Я остался под впечатлением от дегустации блюд в ресторане «Розмарин»: сколько всего удивительного можно приготовить из привычных продуктов и как красиво можно это подать. Морские гребешки, которые, я попробовал впервые, пожалуй, запомнились мне больше всего. Еда на шведском столе в ресторане «Эдельвейс» тоже была выше всяких похвал. В общем, шеф-повар отеля «Rosa Springs» Шах знает толк в своем деле.

Как и большинство мужчин, заманить меня к врачу или на какие-то оздоровительные процедуры почти невозможно. (Смеется.) Но это было до поездки в «Rosa Springs». Я и не предполагал, что физиотерапия может быть настолько увлекательной. Минеральная вода из собственного санаторного бювета, курс классического массажа и посещение фитосауны «кедровая бочка», плавание в бассейне и хаммам после него оказались и как нельзя кстати, и почти мгновенно начали оказывать ощутимое положительное воздействие на мое самочувствие и настроение. Еще будучи на курорте, я сбросил три лишних килограмма, и до сих пор держу вес. После беседы с главным врачом санатория я переосмыслил свой образ жизни, преимущественно, сидячий, да еще и не в самой удобной позе (я работаю стоматологом), и стараюсь более осознанно питаться, больше двигаться, купил абонемент в фитнес-клуб и в ближайшее время начну его посещать, а главное – я бросил курить!

Вишенкой на торте стал подарок от отеля «Rosa Springs» — подъем на горную вершину Роза Пик на высоте 2320 м. Вообще, местная природа и открыточные виды на горы заслуживают отдельного упоминания – от них буквально захватывает дух, а воздух просто хочется законсервировать и забрать с собой в большой город. Я поймал себя на мысли, что мы часто недооцениваем курортные возможности нашей страны, ведь места удивительной красоты находятся совсем рядом с нами.

Поехав в отпуск в межсезонье, я приготовился к спячке и совершенно не ожидал, что нас ждет такая насыщенная анимационная программа. За неделю вечерние представления ни разу не повторились, а аниматоры, работающие с детьми, совершили самое настоящее чудо – каким-то образом подружили наших дочерей, до этого чаще дерущихся друг с другом, чем играющих вместе. И если поначалу я думал, что перезагрузка, которая должна была произойти с нашей семьей по задумке организаторов, не более чем метафора, то теперь с уверенностью могу сказать, что она действительно осуществилась. Спасибо, «Rosa Springs»!