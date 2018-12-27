«Перезагрузка» на «Роза Хутор» Медицинский центр «Rosa Springs»: место, где живут красота и здоровье
«Перезагрузка» на «Роза Хутор»

Медицинский центр «Rosa Springs»: место, где живут красота и здоровье

Юлия Полянская

Центр Здоровья Rosa Springs, открывшийся в 2016 году, является самым современным в горном кластере Сочи.

Ассортимент лечебных, оздоровительных и процедур по уходу за собой в медицинском центре «Rosa Springs» насчитывает не одну сотню. Каждый гость непременно найдет что-то для себя. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому, предлагаем вам присоединиться к нашей виртуальной экскурсии.

 

Карбокситерапия – воздействие на кожу углекислым газом – используется в медицине уже больше 70 лет, а около 20 лет назад этот метод стал использоваться и в косметологии. С ее помощью можно улучшить качество кожи, например, избавиться от следов после акне. В процессе процедуры стимулируются верхние слои кожи, активизируется доставка кислорода в более глубокие и выработка коллагена.
Карбокситерапия – воздействие на кожу углекислым газом – используется в медицине уже больше 70 лет, а около 20 лет назад этот метод стал использоваться и в косметологии. С ее помощью можно улучшить качество кожи, например, избавиться от следов после акне. В процессе процедуры стимулируются верхние слои кожи, активизируется доставка кислорода в более глубокие и выработка коллагена.
Пользу и эффективность мануальной терапии сложно переоценить. Она объединяет в себе принципы неврологии, биомеханики, ортопедии и нейрофизиологии. Мануальный терапевт воздействует на суставы и межпозвоночные диски, а также внутренние органы, в отличие от массажистов, работающих с мышцами.
Пользу и эффективность мануальной терапии сложно переоценить. Она объединяет в себе принципы неврологии, биомеханики, ортопедии и нейрофизиологии. Мануальный терапевт воздействует на суставы и межпозвоночные диски, а также внутренние органы, в отличие от массажистов, работающих с мышцами.
Прессотерапия — массаж сжатым воздухом — это одна из современных методик аппаратной косметологии, позволяющая всего за один сеанс достигнуть эффекта десяти походов к массажисту. Но с помощью прессотерапии можно не только в перспективе избавиться от целлюлита, но и избавиться от болей в мышцах после длительного перерыва в катании на горных лыжах.
Прессотерапия — массаж сжатым воздухом — это одна из современных методик аппаратной косметологии, позволяющая всего за один сеанс достигнуть эффекта десяти походов к массажисту. Но с помощью прессотерапии можно не только в перспективе избавиться от целлюлита, но и избавиться от болей в мышцах после длительного перерыва в катании на горных лыжах.
Приветливость и доброжелательность профессионалов – от врачей до младшего медицинского персонала — это принцип работы медицинского центра «Rosa Springs».
Приветливость и доброжелательность профессионалов – от врачей до младшего медицинского персонала — это принцип работы медицинского центра «Rosa Springs».
Фитобочка, которую также называют кедровой бочкой — одна из самых популярных физиотерапевтических процедур. Курс такого лечения способен снизить уровень холестерина, восстановить нормальное кровообращение всех систем, положительно воздействует на нервную систему. Она также способствует повышению иммунитета и нормализации обмена веществ. Регулярное применение фитобочки помогает бороться с лишним весом и целлюлитом. Кедровая бочка незаменима для снятия болевых ощущений в мышцах и суставах.
Фитобочка, которую также называют кедровой бочкой — одна из самых популярных физиотерапевтических процедур. Курс такого лечения способен снизить уровень холестерина, восстановить нормальное кровообращение всех систем, положительно воздействует на нервную систему. Она также способствует повышению иммунитета и нормализации обмена веществ. Регулярное применение фитобочки помогает бороться с лишним весом и целлюлитом. Кедровая бочка незаменима для снятия болевых ощущений в мышцах и суставах.
Грязелечение с аппликациями из тамбуканской грязи оказывает противовоспалительное, противомикробное, иммуностимулирующее, регенерирующее, рассасывающее действие. Лечебные грязи озера Тамбукан знамениты на весь мир, они не имеют аналогов, применяются как в косметологии, так и в медицине при лечении самых различных типов заболеваний.
Грязелечение с аппликациями из тамбуканской грязи оказывает противовоспалительное, противомикробное, иммуностимулирующее, регенерирующее, рассасывающее действие. Лечебные грязи озера Тамбукан знамениты на весь мир, они не имеют аналогов, применяются как в косметологии, так и в медицине при лечении самых различных типов заболеваний.
Дарсонвализация волос – воздействие высокочастотного тока на кожу головы – усиливает микроцеркуляцию крови и лимфы, помогает укрепить волосяные луковицы, а значит, предотвратить выпадение волос и усилить их рост. Кроме того, дарсонваль позволяет избавиться от проблем кожи головы, таких как перхоть или повышенное выделение кожного сала.
Дарсонвализация волос – воздействие высокочастотного тока на кожу головы – усиливает микроцеркуляцию крови и лимфы, помогает укрепить волосяные луковицы, а значит, предотвратить выпадение волос и усилить их рост. Кроме того, дарсонваль позволяет избавиться от проблем кожи головы, таких как перхоть или повышенное выделение кожного сала.
Магнитотерапия – это популярный физиотерапевтический прием. В его основе влияние низкочастотных магнитных полей переменного или постоянного действия, направленное на проблемные зоны тела. Магнитотерапия призвана восстанавливать и укреплять силы, активизировать иммунитет, снимать болевые ощущения, ускорять заживление после переломов и операций и пр.
Магнитотерапия – это популярный физиотерапевтический прием. В его основе влияние низкочастотных магнитных полей переменного или постоянного действия, направленное на проблемные зоны тела. Магнитотерапия призвана восстанавливать и укреплять силы, активизировать иммунитет, снимать болевые ощущения, ускорять заживление после переломов и операций и пр.
Курс ингаляций (или небулайзерная терапия) — один из наиболее эффективных способ лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей.10. Кабинеты в медицинском центре «Rosa Springs» меньше всего напоминают больничные: скорее вы ощутите себя в СПА-салоне, нежели на лечении. А из каждого окна открывается потрясающий вид на горы.
Курс ингаляций (или небулайзерная терапия) — один из наиболее эффективных способ лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей.10. Кабинеты в медицинском центре «Rosa Springs» меньше всего напоминают больничные: скорее вы ощутите себя в СПА-салоне, нежели на лечении. А из каждого окна открывается потрясающий вид на горы.
Кабинеты в медицинском центре «Rosa Springs» меньше всего напоминают больничные: скорее вы ощутите себя в СПА-салоне, нежели на лечении. А из каждого окна открывается потрясающий вид на горы.
Кабинеты в медицинском центре «Rosa Springs» меньше всего напоминают больничные: скорее вы ощутите себя в СПА-салоне, нежели на лечении. А из каждого окна открывается потрясающий вид на горы.
«Rosa Springs» – единственный санаторий, соответствующий уровню отеля 4* по всем параметрам.
«Rosa Springs» – единственный санаторий, соответствующий уровню отеля 4* по всем параметрам.
Медицинский центр «Rosa Springs» оборудован аппаратурой экспертного класса, оставшейся в наследство от зимней Олимпиады, прошедшей в Сочи в 2014 году. Тогда в здании, где сейчас располагается отель, был медицинский центр для спортсменов.
Медицинский центр «Rosa Springs» оборудован аппаратурой экспертного класса, оставшейся в наследство от зимней Олимпиады, прошедшей в Сочи в 2014 году. Тогда в здании, где сейчас располагается отель, был медицинский центр для спортсменов.
Холодный зеленый лазер Zerona способен уменьшить объем талии от 3,5 до 8 см за короткий срок. Этот низкоинтенсивный лазер разрушает не саму жировую клетку, а ее содержимое. Поскольку во время процедуры лазерного липолиза кожа не повреждается, то реабилитационный период после ее не нужен.
Холодный зеленый лазер Zerona способен уменьшить объем талии от 3,5 до 8 см за короткий срок. Этот низкоинтенсивный лазер разрушает не саму жировую клетку, а ее содержимое. Поскольку во время процедуры лазерного липолиза кожа не повреждается, то реабилитационный период после ее не нужен.
Душ Шарко не нуждается в особых представлениях. Эта разновидность массажа водной струей помогает вернуть фигуре стройность и красоту. Душ Шарко улучшает кровообращение и укрепляет иммунитет; он показан при артритах, ревматизме и мышечной слабости; напряжении и нарушениях обмена веществ; после стрессов, при нервных заболеваниях и при болях различного характера.
Душ Шарко не нуждается в особых представлениях. Эта разновидность массажа водной струей помогает вернуть фигуре стройность и красоту. Душ Шарко улучшает кровообращение и укрепляет иммунитет; он показан при артритах, ревматизме и мышечной слабости; напряжении и нарушениях обмена веществ; после стрессов, при нервных заболеваниях и при болях различного характера.
В «Rosa Springs» предлагается масса различных лечебных и оздоровительных ванн. Они различаются по компонентному составу и особенностям воздействия на организм. Эти процедуры назначаются при заболеваниях нервной системы и при повышенной возбудимости, заболеваниях опорно-двигательной системы, нарушениях обмена веществ, при общей усталости и нарушениях сна.
В «Rosa Springs» предлагается масса различных лечебных и оздоровительных ванн. Они различаются по компонентному составу и особенностям воздействия на организм. Эти процедуры назначаются при заболеваниях нервной системы и при повышенной возбудимости, заболеваниях опорно-двигательной системы, нарушениях обмена веществ, при общей усталости и нарушениях сна.
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Тэги:
«Роза Хутор»здоровье

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Медицинский центр «Rosa Springs»: место, где живут красота и здоровье
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