Озеро с метеоритом и северное сияние: Жигунов и другие звезды подсказали, куда поехать в отпуск

До лета остается чуть больше двух недель. Если отпуск еще не распланирован, то самое время заняться этим вопросом.

Teleprogramma.pro попросила Наталью Сенчукову, Станислава Ярушина, Сергея Жигунова, DJ Грува и Камиля Ларина рассказать о достопримечательностях своей малой родины.

Теперь, отправляясь в Ростов-на-Дону, Волгоград, Мурманск, Пятигорск или Челябинск, можно использовать звездный путеводитель.

Наталья Сенчукова: «В Пятигорске выпить минеральной воды и подняться на Машук»

Исполнительница родилась в городке Георгиевск, а когда девочке было 1,5 года, семья перебралась в соседний Пятигорск. Именно сюда советует отправляться артистка.

«Каждый должен съездить в Пятигорск, Кисловодск, посмотреть окрестные города – это отличные курорты. В XIX веке вся знать ездила туда лечиться кавказскими минеральными водами. В Пятигорске обязательно нужно посетить Провал, забраться на гору Машук, дойти до цветника, галереи. Здесь же находится место, где состоялась дуэль роковая Михаила Лермонтова. Я думаю, что туристов ждет насыщенная программа».

Что касается даты поездки, то лучше всего выбирать теплое время года. В горах сезон наступает с апреля и длится до октября.

«Это время, когда все начинает цвести, оживать. Там гораздо ярче краски, чем в центральной части страны».

Станислав Ярушин: «В Челябинске есть озеро, куда упал метеорит»

Звезда «Универа» родом из Челябинска. Тем, кто еще не успел побывать на его малой родине, он советует посетить регион и насладиться природой.

«Челябинск — это природа, в первую очередь. За последние годы город стали приводить в порядок, потому что предыдущий глава успел «убить» его за четыре года».

Сейчас делается все возможное, город оживает, даже ценник на недвижимость вырос».

Оказавшись в Челябинске, он советует прогуляться по городским паркам. Заглянуть в кафе, в городе хорошая инфраструктура и в целом уютно.

«В области есть замечательные озера Тургояк, Увельды. А еще знаменитый Чебаркуль, куда упал метеорит. Я бы посоветовал сходить на ледовые площадки. В Челябинске порядка 15 ледовых арен, где можно провести классно время, покататься на коньках в настоящем конькобежном дворце. А за гордом много турбаз, где можно хорошо отдохнуть».

Сергей Жигунов: «В Ростове-на-Дону нужно есть раков и устраивать гулянья»

Актер родился на юге, в Ростове-на-Дону. Он предупреждает, что неподготовленному человеку летом городе покажется очень жарко. Поэтому для поездки лучше выбрать весну или раннюю осень.

«Когда я был маленький, по радио постоянно объявляли, что выходить на улицу с 12-16 часов дня не стоит. Особенно людям, у которых есть проблемы с сердцем и сосудами. Жара была такая, что майка выгорала на плечах. Поэтому ростовчане традиционно проводят лето на левом берегу Дона. Там все для отдыха: отличные пляжи, шашлыки, раки».

По реке можно прокатиться на речном трамвайчике, спуститься по воде в Таганрог. В этом городе родился Антон Павлович Чехов.

«Любителям рыбной ловли прямая дорога в регион. Там много отличных мест, где замечательная рыбалка».

По утрам или ближе к вечеру, когда спадет жара, стоит прогуляться по столице Дона и насладиться историческими местами и казачьим бытом.

Евгений Рудин (DJ Грув): «В Мурманске северное сияние и горнолыжные склоны»

Ди-джей родился в Апатитах, Мурманской области. Он настоятельно советует посмотреть русский Север.

«Летом там очень замечательная атмосфера, с 4 утра начинает светить солнце. Зимой – потрясающие горнолыжные склоны, северное сияние. Сейчас идет активное развитие региона, он на подъеме, все обустраивается, становится чище и краше».

Камиль Ларин: «Волгоград – город с богатой военной историей»

Актер родом из Волгограда. Это город буквально дышит военной историей.

«Здесь и Мамаев курган, и Мать Родина, и музей-заповедник «Сталинградской битвы». Еще стоит пройтись по набережной Волги».

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