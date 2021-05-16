Озеро с метеоритом и северное сияние: Жигунов и другие звезды подсказали, куда поехать в отпуск

До лета остается чуть больше двух недель. Если отпуск еще не распланирован, то самое время заняться этим вопросом.
Teleprogramma.pro попросила Наталью Сенчукову, Станислава Ярушина, Сергея Жигунова, DJ Грува и Камиля Ларина рассказать о достопримечательностях своей малой родины.
Теперь, отправляясь в Ростов-на-Дону, Волгоград, Мурманск, Пятигорск или Челябинск, можно использовать звездный путеводитель.
Наталья Сенчукова: «В Пятигорске выпить минеральной воды и подняться на Машук»
Исполнительница родилась в городке Георгиевск, а когда девочке было 1,5 года, семья перебралась в соседний Пятигорск. Именно сюда советует отправляться артистка.
«Каждый должен съездить в Пятигорск, Кисловодск, посмотреть окрестные города – это отличные курорты. В XIX веке вся знать ездила туда лечиться кавказскими минеральными водами.
В Пятигорске обязательно нужно посетить Провал, забраться на гору Машук, дойти до цветника, галереи. Здесь же находится место, где состоялась дуэль роковая Михаила Лермонтова. Я думаю, что туристов ждет насыщенная программа».
Что касается даты поездки, то лучше всего выбирать теплое время года. В горах сезон наступает с апреля и длится до октября.
«Это время, когда все начинает цвести, оживать. Там гораздо ярче краски, чем в центральной части страны».
Станислав Ярушин: «В Челябинске есть озеро, куда упал метеорит»
Звезда «Универа» родом из Челябинска. Тем, кто еще не успел побывать на его малой родине, он советует посетить регион и насладиться природой.
«Челябинск — это природа, в первую очередь. За последние годы город стали приводить в порядок, потому что предыдущий глава успел «убить» его за четыре года».
Сейчас делается все возможное, город оживает, даже ценник на недвижимость вырос».
Оказавшись в Челябинске, он советует прогуляться по городским паркам. Заглянуть в кафе, в городе хорошая инфраструктура и в целом уютно.
«В области есть замечательные озера Тургояк, Увельды. А еще знаменитый Чебаркуль, куда упал метеорит.
Я бы посоветовал сходить на ледовые площадки. В Челябинске порядка 15 ледовых арен, где можно провести классно время, покататься на коньках в настоящем конькобежном дворце. А за гордом много турбаз, где можно хорошо отдохнуть».
Сергей Жигунов: «В Ростове-на-Дону нужно есть раков и устраивать гулянья»
Актер родился на юге, в Ростове-на-Дону. Он предупреждает, что неподготовленному человеку летом городе покажется очень жарко. Поэтому для поездки лучше выбрать весну или раннюю осень.
«Когда я был маленький, по радио постоянно объявляли, что выходить на улицу с 12-16 часов дня не стоит. Особенно людям, у которых есть проблемы с сердцем и сосудами. Жара была такая, что майка выгорала на плечах.
Поэтому ростовчане традиционно проводят лето на левом берегу Дона. Там все для отдыха: отличные пляжи, шашлыки, раки».
По реке можно прокатиться на речном трамвайчике, спуститься по воде в Таганрог. В этом городе родился Антон Павлович Чехов.
«Любителям рыбной ловли прямая дорога в регион. Там много отличных мест, где замечательная рыбалка».
По утрам или ближе к вечеру, когда спадет жара, стоит прогуляться по столице Дона и насладиться историческими местами и казачьим бытом.
Евгений Рудин (DJ Грув): «В Мурманске северное сияние и горнолыжные склоны»
Ди-джей родился в Апатитах, Мурманской области. Он настоятельно советует посмотреть русский Север.
«Летом там очень замечательная атмосфера, с 4 утра начинает светить солнце. Зимой – потрясающие горнолыжные склоны, северное сияние.
Сейчас идет активное развитие региона, он на подъеме, все обустраивается, становится чище и краше».
Камиль Ларин: «Волгоград – город с богатой военной историей»
Актер родом из Волгограда. Это город буквально дышит военной историей.
«Здесь и Мамаев курган, и Мать Родина, и музей-заповедник «Сталинградской битвы». Еще стоит пройтись по набережной Волги».