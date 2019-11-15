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Хапуги стали избирательнее: российские туристы начали воровать из отелей бумагу вместо тапочек

Многие из тех, кто вывозит из мест отдыха предметы, хотели бы сохранить теплые воспоминания о проведенном отдыхе.

Хапуги стали избирательнее: российские туристы начали воровать из отелей бумагу вместо тапочек
Мужчина отдыхает на балконе с видом на бассейн и море. Фото: КП/Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Туристы из России стали более избирательны в вопросах кражи предметов из зарубежных отелей – чаще всего они предпочитают забирать с собой туалетную бумагу. Раньше же они делали уклон на тапочки. Соответствующее исследование провел сервис путешествий «Туту.ру». На вопрос «Забираете ли вы из отелей важные мелочи?» ответили около 2,5 тысяч респондентов.

Некоторые ответы оказались воистину неожиданными. Так, около 55% туристов предпочитают увозить домой туалетную бумагу. Аргументируют они это тем, что этот предмет достаточно часто требуется в хозяйстве, а стоит не очень дорого. Пользуются спросом и гигиенические наборы, состоящие из зубной пасты, щетки, геля для душа и шампуня. В этом случае функция, скорее, ностальгическая, чем практическая – россияне желали бы иметь нечто памятное с отпуска, резюмируют РИА Новости.

Каждый двенадцатый опрошенный не может избавиться от привычки коллекционировать гостиничные тапочки. Вовсе неактуальны стали пепельницы, халаты и полотенца – о них помнит лишь 1%.

23% туристов и вовсе признались – они готовы вынести из отеля все, что не приколочено.

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кражаНовости googleОтельотпускполотенцаРоссиятуалетная бумага
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Хапуги стали избирательнее: российские туристы начали воровать из отелей бумагу вместо тапочек
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