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Туристы из России спровоцировали резкий рост цен на отели в Турции

Из-за большого притока граждан РФ в страну владельцы отелей подняли стоимость на комнаты на 11%.

Туристы из России спровоцировали резкий рост цен на отели в Турции
Турция. Отдых на побережье. Фото: КП/Пикус Антон

Российские туристы продолжают активно обогащать турецких бизнесменов. Благодаря ажиотажу вокруг этого направления отдыха, в Турции резко возросли цены на отели и гостиницы.

В Ассоциации отельеров Турции рассказали, что по сравнению с прошлым годом уровень наполняемости гостиниц вырос на 6% и достиг 75%. Также выросла и средняя стоимость аренды комнаты – сейчас она составляет 80 евро, что на 11% больше, чем в прошлом сезоне.

В Стамбуле ситуация еще более прибыльная – при выкупаемости номеров в 81% их средняя стоимость составляет 97 евро. Практически не сказалось на прибыльности бизнеса снижение интереса к Турции со стороны отдыхающих из стран Персидского залива – дефицит этих туристов с лихвой компенсировали россияне, немцы и индийцы.

Сейчас эксперты боятся – введение нового налога на размещение может сократить поток туристов. Люди начнут выбирать более дешевые направления – Тунис, Египет и Грецию, отмечает atorus.

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Туристы из России спровоцировали резкий рост цен на отели в Турции
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