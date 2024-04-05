Александр Гордон захотел дать семье из Челябинска 100 тысяч рублей на переезд

Жительница Челябинска Анжела Старикова вместе с матерью, воспитывающая ребенка с аутизмом и столкнувшаяся с неприятием со стороны соседей, приняла участие в программе «Мужское и женское» Первого канала. Ведущий Александр Гордон заявил, что может помочь решить ее проблемы.

Гостями передачи также стали соседи семьи, которые рассказали о возникающих трудностях. В обсуждении участвовала еще одна мама из Челябинска Мавлиха Бикбулатова. Она воспитывает сына с таким же диагнозом.

В конце программы Анжела согласилась с общим мнением студии о необходимости переезда. Этот вариант — лучшее решение в такой ситуации. Однако она боится финансовых проблем и других трудностей.

По ее словам, семье необходимо около 100 тысяч рублей, чтобы оплатить аренду жилья и обеспечить самое необходимое на первое время.

В этом ей свою помощь предложил ведущий Александр Гордон.

«На новом месте, если понадобится сад, специальная система образования, телефон редакторов у вас есть. А от себя могу предложить вам, чтобы ускорить переезд, те самые 100 тысяч, которые вам нужны», — сказал он.

Ранее стало известно о том, что Сергей Гармаш из-за состояния здоровья за месяц отменил спектакль в Челябинске.