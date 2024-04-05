В Приморье ученые выявили, что лежащие на берегу тюлени могут быть опасны для жизни

Приморский край любят многие туристы, которые могут поддаться соблазну погладить лежащего на берегу щенка тюленя. Иногда опасности себя подвергают и жители региона. В Тихоокеанском филиале ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») рассказали, почему нельзя играть с дикими морскими обитателями.

Ларги (подвид тюленей) очень любопытны. Они любят плавать рядом с людьми, но все же стараются держать дистанцию. В своих настойчивых попытках человек может нарваться на клыки животного, которое будет обороняться.

Щенок менее расторопен, но за ним следит мать. Она может показать свои острые конические зубы.

Человека не боятся и сивучи, но это не значит, что они подпустят к себе близко.

Ларги-щенки весной часто появляются на берегу. Однако не стоит пытаться их погладить.

Укус животного опасен из-за слюны, которая может спровоцировать инфекционное заболевание — тюлений микоплазмоз.

Само заболевание микоплазмоз наиболее опасно во время беременности. Инфекция может спровоцировать выкидыш или преждевременные роды.

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