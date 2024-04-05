Новосибирский шеф показал, как готовит «молекулярную» уху с прозрачным бульоном

Шеф-повар из Новосибирска Владимир Бурковский приготовил уникальную уху. Он показал свое мастерство на форуме Сибирского гостеприимства «Дикороссы».
Кулинар представил «молекулярное» блюдо. Процесс приготовления он превратил в настоящее шоу — перегонял компоненты из специальных кубов и колб для химических реагентов. Посмотреть, как делается такая уха, мог любой желающий.
Шеф сделал ее из рыбы шести видов, добавил орешки и дикорастущие травы.
Чтобы бульон получился прозрачным и золотистым, повар также использовал перегонные аппараты.
Во время подачи блюдо напоминало суши. Приготовленную уху Бурковский назвал «Ново-сибирская».
Ранее шеф Ренат Агзамов рассказал 11-летней Мирославе Зуборцевой из Новосибирска, почему коржи для торта нельзя пропитывать молоком.
Источник: nsk.kp.ru.