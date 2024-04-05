Новосибирский шеф показал, как готовит «молекулярную» уху с прозрачным бульоном

Шеф-повар из Новосибирска Владимир Бурковский приготовил уникальную уху. Он показал свое мастерство на форуме Сибирского гостеприимства «Дикороссы».

Кулинар представил «молекулярное» блюдо. Процесс приготовления он превратил в настоящее шоу — перегонял компоненты из специальных кубов и колб для химических реагентов. Посмотреть, как делается такая уха, мог любой желающий.

Шеф сделал ее из рыбы шести видов, добавил орешки и дикорастущие травы.

Чтобы бульон получился прозрачным и золотистым, повар также использовал перегонные аппараты.

Во время подачи блюдо напоминало суши. Приготовленную уху Бурковский назвал «Ново-сибирская».

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Источник: nsk.kp.ru.