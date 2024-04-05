На улицах Костромы месяц снимали ретродетектив с Екатериной Климовой

46-летняя Екатерина Климова появится в новом сериале «Горький 53», который целый месяц снимали в Костроме. Для самого города этот проект оказался одним из самых масштабных.
Было использовано огромное количество исторического транспорта, в массовых сценах участвовали горожане, а еще сценаристы выбрали около трех десятков локаций, которые жители Костромы легко узнают. Некоторые сцены снимались в самом центре города.
Сюжет сериала рассказывает о криминальной банде Горького (сейчас Нижний Новгород). В группировку должен внедриться разведчик-фронтовик. Власти рассчитывают, что он поможет искоренить в городе преступность.
В Сети появился первый тизер. В нем капитан Шведов, которого играет Алексей Барабаш, сообщает своей жене (Екатерине Климовой) о том, что встретился с приятелем Иваном Астафьевым (Андреем Фроловым). Оказывается, что это имя знакомо его жене.
Екатерина Климова. Фото: кадр из фильма «Горький 53», Сергей Коротаев, 2024 год.
Во время съемок сериала «Горький 53» команда провела в Костроме 31 день. Герои многосерийки потратили около трех тысяч холостых патронов. В ряде эпизодов гремели взрывы — их было семь.
Телепремьера сериала намечена на текущий год, ленту покажут на НТВ.
Ранее стало известно о том, что популярный сериал «Слово пацана» о Казани 80-х годов выйдет на ТВ.
Источник: kostroma.kp.ru.