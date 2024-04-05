На улицах Костромы месяц снимали ретродетектив с Екатериной Климовой

46-летняя Екатерина Климова появится в новом сериале «Горький 53», который целый месяц снимали в Костроме. Для самого города этот проект оказался одним из самых масштабных.

Было использовано огромное количество исторического транспорта, в массовых сценах участвовали горожане, а еще сценаристы выбрали около трех десятков локаций, которые жители Костромы легко узнают. Некоторые сцены снимались в самом центре города.

Сюжет сериала рассказывает о криминальной банде Горького (сейчас Нижний Новгород). В группировку должен внедриться разведчик-фронтовик. Власти рассчитывают, что он поможет искоренить в городе преступность.

В Сети появился первый тизер. В нем капитан Шведов, которого играет Алексей Барабаш, сообщает своей жене (Екатерине Климовой) о том, что встретился с приятелем Иваном Астафьевым (Андреем Фроловым). Оказывается, что это имя знакомо его жене.