На улицах Костромы месяц снимали ретродетектив с Екатериной Климовой

Екатерина Климова. Фото Global Look Press

Она исполнила роль жены фронтового капитана.

46-летняя Екатерина Климова появится в новом сериале «Горький 53», который целый месяц снимали в Костроме. Для самого города этот проект оказался одним из самых масштабных.

Было использовано огромное количество исторического транспорта, в массовых сценах участвовали горожане, а еще сценаристы выбрали около трех десятков локаций, которые жители Костромы легко узнают. Некоторые сцены снимались в самом центре города.

Сюжет сериала рассказывает о криминальной банде Горького (сейчас Нижний Новгород). В группировку должен внедриться разведчик-фронтовик. Власти рассчитывают, что он поможет искоренить в городе преступность.

В Сети появился первый тизер. В нем капитан Шведов, которого играет Алексей Барабаш, сообщает своей жене (Екатерине Климовой) о том, что встретился с приятелем Иваном Астафьевым (Андреем Фроловым). Оказывается, что это имя знакомо его жене.

Екатерина Климова. Фото: кадр из фильма «Горький 53», Сергей Коротаев, 2024 год.

Во время съемок сериала «Горький 53» команда провела в Костроме 31 день. Герои многосерийки потратили около трех тысяч холостых патронов. В ряде эпизодов гремели взрывы — их было семь.

Телепремьера сериала намечена на текущий год, ленту покажут на НТВ.

Ранее стало известно о том, что популярный сериал «Слово пацана» о Казани 80-х годов выйдет на ТВ.

Источник: kostroma.kp.ru.

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