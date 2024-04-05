В Самаре открыли пляжный сезон с шезлонгом на льдине

В Самаре уже открыли пляжный сезон. В русле Волги все больше видно водную гладь, но льдины у берега еще не растаяли.

Одну из них решил облюбовать местный житель, которого заметили на шезлонге. Он поставил его прямо на лед, а потом лег.

Несколько метров ему пришлось пройти по холодной воде, потому что льдина уже успела отойти от берега.

Не исключено, что горожанин выбрал необычное место, чтобы загар лучше лег, ведь от снега лучи отражаются.

«Красивое фото!» — подметили подписчики паблика «Типичный Тольятти» в соцсети «ВКонтакте».

На этой неделе два жителя Самары открыли и купальный сезон. Они доплыли до льдины и спели песню мультяшного мамонтенка. Другие горожане поддержали моржей, которые не испугались залезть в холодную воду в самом начале марта.

Сейчас температура воды в Волге в районе Самары не превышает трех градусов.