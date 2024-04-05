В Воронеже в фотоловушку попалась упитанная рысь

Только пол животного экспертам определить не удалось. Дело в том, что в кадре хорошо видно хвост, но не морду, а именно по ней можно вычислить самца или самку. У последней более мягкий взгляд — кошачий.

«Рысь имеет индивидуальные участки обитания. По-видимому, именно здесь проходит один из участков ее обхода. Вид с научной точки зрения требует дальнейшего пристального наблюдения», — сказали в заповеднике.

Ранее сообщалось о еноте Степке, который уже неделю отказывается возвращаться к своей подружке Айке.

Источник: vestivrn.ru.