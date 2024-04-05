В Воронеже в фотоловушку попалась упитанная рысь

В Воронеже в фотоловушку попалась рысь, которая живет в Хоперском заповеднике.
Увидев кадр, специалисты сразу заметили, что животное отлично себя чувствует в условиях, максимально близких к дикой природе.
Сотрудники заповедника обратили внимание на упитанность рыси. Судя по нынешней форме, она умело находит себе пропитание.
Рысь. Фото: официальный сайт Хоперского заповедника
Только пол животного экспертам определить не удалось. Дело в том, что в кадре хорошо видно хвост, но не морду, а именно по ней можно вычислить самца или самку. У последней более мягкий взгляд — кошачий.
«Рысь имеет индивидуальные участки обитания. По-видимому, именно здесь проходит один из участков ее обхода. Вид с научной точки зрения требует дальнейшего пристального наблюдения», — сказали в заповеднике.
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Источник: vestivrn.ru.