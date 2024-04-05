На побережье Сочи взрослые и дети открыли купальный сезон

Несмотря на то, что на календаре только начало марта, на побережье Сочи отдыхающие уже открыли купальный сезон. В Сети появился ролик, где мужчина заходит в Черное море.
Сначала он аккуратно идет, а потом ныряет. Дальше по гальке неуверенно шагает и подросток в плавках. Несколько секунд он стоит в воде, но, глядя на взрослого, погружается в воду и сам, а затем начинает плыть.
В этот момент на пляже лежит женщина с еще двумя детьми, к ним подходит мужчина в шортах и панаме.
Купающиеся в Черном море. Фото: скриншот видео паблика «Типичный Сочи»
Купальщики проводят в воде не меньше пары минут.
«Мы в июне приехали в Ялту, а вода +7. Купались. А что, зря приехали что ли?» — рассказывал о своем опыте холодных заплывов подписчик паблика «Типичный Сочи».
По данным местных метеостанций, сейчас вода в Черном море прогрелась только до +13 градусов, максимальные же отметки в апреле не превышают плюс 16°C.
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