На побережье Сочи взрослые и дети открыли купальный сезон

Сочи. Фото Global Look Press

Мужчина с подростком зашли в воду, когда другие отдыхающие лежали на гальке.

Несмотря на то, что на календаре только начало марта, на побережье Сочи отдыхающие уже открыли купальный сезон. В Сети появился ролик, где мужчина заходит в Черное море.

Сначала он аккуратно идет, а потом ныряет. Дальше по гальке неуверенно шагает и подросток в плавках. Несколько секунд он стоит в воде, но, глядя на взрослого, погружается в воду и сам, а затем начинает плыть.

В этот момент на пляже лежит женщина с еще двумя детьми, к ним подходит мужчина в шортах и панаме.

Купающиеся в Черном море. Фото: скриншот видео паблика «Типичный Сочи»

Купальщики проводят в воде не меньше пары минут.

«Мы в июне приехали в Ялту, а вода +7. Купались. А что, зря приехали что ли?» — рассказывал о своем опыте холодных заплывов подписчик паблика «Типичный Сочи».

По данным местных метеостанций, сейчас вода в Черном море прогрелась только до +13 градусов, максимальные же отметки в апреле не превышают плюс 16°C.

Ранее рассказывалось о новом «разводе» туристов на деньги в Сочи.

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