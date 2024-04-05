На побережье Сочи взрослые и дети открыли купальный сезон

Несмотря на то, что на календаре только начало марта, на побережье Сочи отдыхающие уже открыли купальный сезон. В Сети появился ролик, где мужчина заходит в Черное море.

Сначала он аккуратно идет, а потом ныряет. Дальше по гальке неуверенно шагает и подросток в плавках. Несколько секунд он стоит в воде, но, глядя на взрослого, погружается в воду и сам, а затем начинает плыть.

В этот момент на пляже лежит женщина с еще двумя детьми, к ним подходит мужчина в шортах и панаме.