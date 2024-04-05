Саратовская актриса Самбурская показалась без макияжа, зато с желтыми зубами и шрамами

Звезда многосериек «Универ» и «Галя, у нас отмена» Настасья Самбурская, которая годы своей юности провела в Саратовской области, удивила фанатов своим видом в опубликованном ролике.
Артистка засняла себя в момент нанесения грима — ей еще не успели сделать макияж, но на лице уже появились шрамы и пятна, а также желтые зубы.
Настасья Самбурская. Фото: социальные сети
Судя по всему, самой Настасье образ пришелся по душе.
«Говорят, что мужчины боятся красивых женщин. Но теперь меня можно не бояться. Капец!» — комментирует Самбурская свой образ для нового проекта.
Артистка и сама ходила на курсы преображения внешности, когда подумывала стать парикмахером, переехав из Ртищево в Энгельс к тете.
Однако потом она захотела покорить Москву, а уже в 2010 году окончила ГИТИС. На данный момент Самбурская приняла участие в нескольких десятках проектов.
Ранее стало известно о том, что саратовский мост вошел в число самых привлекательных для российских туристов.