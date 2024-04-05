Саратовская актриса Самбурская показалась без макияжа, зато с желтыми зубами и шрамами

Судя по всему, самой Настасье образ пришелся по душе.

«Говорят, что мужчины боятся красивых женщин. Но теперь меня можно не бояться. Капец!» — комментирует Самбурская свой образ для нового проекта.

Артистка и сама ходила на курсы преображения внешности, когда подумывала стать парикмахером, переехав из Ртищево в Энгельс к тете.

Однако потом она захотела покорить Москву, а уже в 2010 году окончила ГИТИС. На данный момент Самбурская приняла участие в нескольких десятках проектов.

Ранее стало известно о том, что саратовский мост вошел в число самых привлекательных для российских туристов.