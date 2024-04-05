Кубай спрогнозировал, каким будет лето в Приморье: «Классический вариант»

Начальник Примгидромета Борис Кубай рассказал, какой будет погода этим летом в Приморье. Он уточнил, что жители Хабаровского и Приморского края смогут отдохнуть от феномена Эль-Ниньо. Из-за него экваториальная часть Тихого океана делается теплее обычного, но не более чем на три градуса.

Метеоролог предупредил, что приморцев и жителей других регионов, которые собираются провести отпуск на курортах края, ждет переменчивая погода. Синоптик подчеркнул, что «лето будет разным».

По предварительным прогнозам Кубая, в предстоящем сезоне Эль-Ниньо будет вести себя спокойнее, чем в минувшем году.

«Более классический вариант <…> В прошлом году очень многих не устраивали духота, наводнения, переизбыток дождей и так далее. Не исключено, что в этом году лето будет несколько ближе к норме», — сказал глава Примгидромета.

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