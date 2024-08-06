В Тюмени в августе бесплатно выступит певица Валерия

В этом году Тюмень масштабно празднует 80-летие региона. Самым ожидаемым событием, безусловно, станет концерт певицы Валерии, который состоится на центральной сцене города 16 августа.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Жемчужиной в череде праздничных мероприятий станет выступление Валерии, которая исполнит свои лучшие хиты. На сцене она будет не одна: вместе с народной артисткой выступит Тюменский филармонический оркестр под управлением главного дирижера Юрия Медяника.

Известно, что концерт состоится на площади 400-летия Тюмени, где Валерия начнет свое выступление в 20 часов.

Однако это не единственное мероприятие. Горожан ждет множество событий — в разных точках города будут развлекательные и тематические площадки, пишет 72.ru.

Ранее рассказывалось, как на концерте Басты тюменец сделал предложение руки и сердца своей любимой девушке.