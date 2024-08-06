Туристка из Нижнего Новгорода рассказала об отдыхе на двоих в Грузии за 90 тысяч рублей

Туристка из Нижнего Новгорода поделилась своим опытом путешествия в Грузию. Отпуск на двоих оказался весьма бюджетным по нынешним меркам — чуть больше 90 тысяч рублей.

Путешествие началось из Москвы. Пара без проблем добралась до Батуми.

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Туристка советует исследовать город пешком, чтобы избежать многокилометровых пробок.

На пляжах не было толкотни, поскольку прибрежная зона довольно протяженная — 7 километров. Море, пляжи и сам город оказались достаточно чистыми.

Путешественница рекомендует посетить собор Рождества Пресвятой Богородицы, набережную, Алфавитную башню и Батумский маяк.

К россиянам местные жители проявили себя как радушные хозяева, меню в ресторанах было представлено на русском языке.

Единственным неудобством стала часовая задержка рейса до Москвы, пишет Newsroom24.

Ранее сообщалось, куда дешевле всего ехать к морю в сентябре.