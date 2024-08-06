Туристка пришла в ужас от аэропорта в Новосибирске

Пассажирка выразила недовольство огромными очередями и духотой в международном аэропорту Новосибирска.

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Россиянка, вернувшаяся домой из-за границы, заявила, что чувствовала себя «полным ничтожеством». Она отметила, что работа таможни была организована очень плохо, а пассажиры ожидали своей очереди на паспортный контроль более часа.

Женщина сказала, что людям пришлось стоять «как скотина в стойле». Она также подчеркнула, что на ее жалобы сотрудники аэропорта никак не реагировали.

Россиянка добавила, что кондиционеры в терминале не работали, что привело к заметному ухудшению ее самочувствия, пишет SakhaDay.

Ранее дизайнер Артемий Лебедев заявил, что аэропорт в Новосибирске лучше британских.