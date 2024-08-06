Семьям Владивостока рассказали о возможности получить больше 600 тысяч рублей от государства

Семьи с тремя и более детьми, которые сейчас живут на Дальнем Востоке, имеют возможность подать заявление на получение денежной субсидии вместо предоставления земельного участка. Для этого необходимо быть включенными в реестр на получение полагающейся территории в соответствии с региональным законом.

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Во Владивостоке на данный момент размер выплаты составляет 602 тысячи рублей.

Выделенные средства можно использовать на следующие цели: приобретение жилой недвижимости, земельного участка, направление на первоначальный взнос по ипотеке, возмещение уже понесенных расходов на аналогичные цели.

Ранее рассказывалось о жительнице Владивостока, которая случайно получила деньги на карту и отказалась возвращать полмиллиона рублей. Суд заставил ее отдать деньги и назначил штраф.