Отдыхающим в Сочи отменяют оплаченные экскурсии по горам

На курорте «Красная Поляна» в Сочи было объявлено о закрытии семи канатных дорог. В восточном секторе остановили все подъемники, что делает невозможным посещение туристами водопада Поликаря. В центральном секторе не функционируют канатные дороги, ведущие от отметки 960 метров над уровнем моря до 2375 метров.

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На курорте «Роза Хутор» из-за неблагоприятных погодных условий закрыта часть туристических маршрутов. Также недоступна смотровая площадка на высоте 2320 метров над уровнем моря.

Канатные дороги и любимые курортниками тропы закрыты до улучшения метеорологических условий, передает vesti-sochi.tv.

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