В Рязанской области проходит яркий фестиваль воздушных шаров «Небо России»

В Рязанской области проходит фестиваль «Небо России». До 12 августа в воздухе будут постоянно зависать красочные аэростаты.

На уникальное событие в Спасский район приехали тысячи любителей воздушных приключений.

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На сегодняшний день, 6 августа, запланированы спортивные соревнования. Свое мастерство продемонстрируют лучшие аэронавты страны. Одновременно в воздухе будут находиться 35 аэростатов.

Самыми яркими станут предстоящие дни — с пятницы по воскресенье. Гостей фестиваля ждут концерты и театрализованные представления, ярмарки, мастер-классы для взрослых и детей. Будут работать зоны для питания и отдыха. Также можно будет испытать привязной подъем — подняться на аэростате на небольшую высоту, пишет 62info.ru.

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