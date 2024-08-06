Турэксперты советуют ехать в Крым, если хочется дешево отдохнуть в бархатный сезон

В Альянсе туристических агентств России рассказали о самом дешевом морском направлении в предстоящий бархатный сезон. По мнению экспертов, им станет Крым.

Как говорят представители туриндустрии, это единственный курортный регион, где цены остались практически прежними, если сравнивать с тем, что было в прошлом году.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Сейчас на полуострове стоимость питания, размещения и сервиса на 40-50% дешевле, если брать относительно предложений других регионов, куда летом любят приезжать отпускники.

Разница наиболее ощутима для тех, кто любит отдыхать с комфортом — больше всего в предложениях отелей с четырьмя и пятью звездами.

Самый бюджетный отдых в бархатном сезоне будет в Керчи, Феодосии и Судаке. Цены начнут снижаться уже с начала сентября, но эксперты рекомендуют выбирать для поездки вторую половину месяца. Дело в том, что сентябрь, как говорят синоптики, будет теплым, а к его концу стоимость размещения и услуг будет заметно ниже.

Ранее сообщалось о том, что Крым стал более привлекательным для россиян.